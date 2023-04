Háború Németországban: Zöldek a környezetvédők ellen

Az Utolsó Nemzedék a közelmúltban az egész országra és az egész évre kiterjedő harcot hirdetett klímavédelmi céljainak megvalósításáért. Ezúttal a Zöldek Pártja, valamint Fridays for Future nemzetközi klímavédelmi szervezet fogott össze az Utolsó Nemzedék ellen. Az indok a Der Spiegel beszámolója szerint az, hogy a már inkább hírhedtté váló csoport a hét hátralévő napjaira tiltakozó akcióinak újabb hullámát jelentette be. Csütörtökön Berlinben már meg is kezdte, megbénítva az egész kormányzati negyedet. Hasonló "polgári engedetlenségi" akciók kezdődtek Hamburgban is.

A fő cél – immár hónapok óta – a közlekedés megbénítása a nagyvárosokban, de az eszközök közé tartozik a különböző kulturális rendezvények megzavarása, a több között festmények bemázolása, amire már több példa volt több külföldi nagyvárosban is.

"Amilyen sok helyen csak lehet, megzavarjuk az ország mindennapi életét"

– fogalmazott a szervezet szóvivője, hozzáfűzve, hogy akcióikat "minden városra, minden falura" egyre nagyobb létszámmal akarják ki terjeszteni.

Ez az oka annak, hogy Németországban magasra csaptak az indulatok a környezetvédelmi aktivisták tiltakozó akciói nyomán, amelyek heves bírálatokat is kiváltottak mind a politikusok, mind a lakosság részéről. Egy tekintélyes konzervatív politikus a klímaaktivistákat "klímaanarchistáknak" keresztelte el.

Egy friss felmérés szerint öt megkérdezett közül négy elítéli az Utolsó Nemzedék tiltakozó akcióit, és azon a véleményen van, hogy ártanak a klímavédelem célkitűzéseinek.

Ezúttal a környezetvédelmet megalakulása óta zászlajára tűző Zöldek Pártja bírálta minden korábbinál élesebben az Utolsó Nemzedéket. A kormánykoalíció második legerősebb pártjának számító Zöldek parlamenti frakciójának vezetője azzal vádolta a csoportot, hogy megzavarja az emberek mindennapi életét.

"Önkényes tiltakozó akcióival az Utolsó Nemzedék valójában akadályozza azt, amire ma különösen szükség lenne, nevezetesen a társadalom széles körű összefogását a következetes környezetvédelmi politika érdekében" – hangsúlyozta Irene Mihalic.

A koronavírus-járvány idején híressé vált Fridays for Future nemzetközi környezetvédelmi mozgalom ugyancsak elítélte az Utolsó Nemzedéket. Közleménye szerint a csoport akcióival megosztja a társadalmat. A klímaválság elleni harc érdekében össztársadalmi megoldásokra van szükség, nem pedig a mindennapi életet megzavaró akciókra – hangsúlyozta a szervezet szóvivője.

Az Utolsó Nemzedék követelései között szerepel többi között az óránkénti 100 kilométeres maximális sebesség bevezetése az autópályákon, valamint a havi 9 eurós bérlet tömegközlekedési eszközökön.

A berlini ügyészség ugyanakkor most nyilvánosságra hozott határozatában úgy ítélte meg, hogy az Utolsó Nemzedék nem felelős egy kerékpáros nő tavaly októberben közlekedési baleset következtében bekövetkezett haláláért. A szervezetet azzal vádolták, hogy az egyik berlini főút blokádjával megakadályozta a mentőszolgálat időben történő kiérkezését. Az ügyészség állásfoglalása szerint az Utolsó Nemzedék aktivistái büntetőjogilag nem felelősek a történtekért, a balesetet szenvedő kerékpáros halálát nem a mentők késedelme okozta.

Nyitókép: Sven Hoppe/picture alliance/Getty Images