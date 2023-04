Tűzpárbaj után sok a halott egy amerikai bankban

A rendőrség első sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a sebesültek közül kettő rendőr, egyikük állapota válságos. A további hat sebesült közül egy embert szállítottak kórházba válságos állapotban. A lövöldöző életét vesztette.

A reggeli órákban kezdődött lövöldözésről szóló bejelentésre néhány percen belül kiérkeztek a rendőrök, akik tűzpárbajba keveredtek a fegyveressel. A támadót a közlés szerint rövid idő alatt "ártalmatlanították". Azt egyelőre nem közölték, hogy a tettest a rendőrök lőtték-e le, vagy magával végzett.

BREAKING: Police are reporting "multiple casualties" in a shooting at a bank building in Louisville, Kentucky



