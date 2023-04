Sanna Marin: ennyi volt, holnap lemond

Nem indul újra a pártelnöki posztért a Finn Szociáldemokrata Párt őszi kongresszusán Sanna Marin leköszönő finn kormányfő – jelentette a politikus, hozzátéve jövő héttől parlamenti képviselőként folytatja a munkát.

"Jövő héten kezdem meg képviselői munkámat, és remélem, hogy nyugodtabb életet is tudok majd élni" - mondta Marin, aki arról is beszélt, hogy nem számít arra, hogy a hamarosan megalakuló kormányban miniszteri posztot kapna, és nemzetközi pozícióra sem kapott felkérést. Sanna Marin azt is elmondta, hogy csütörtökön benyújtja kormánya lemondását.

Finnországban a múlt héten parlamenti választást tartottak, amelyet 97,7 százalékos feldolgozottság mellett a Nemzeti Koalíciós Párt (Kokoomus) nyert meg 20,7 százalékos támogatottsággal, és ezzel 48 mandátumot szerzett. Második helyen a Finnek (korábban Igazi Finnek) végeztek a voksok 20,1 százalékával (46 mandátum), míg a volt miniszterelnök vezette baloldali Finn Szociáldemokrata Párt (SPD) 19,9 százalékot szerzett (43 mandátum).

