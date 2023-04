Óvodai vérengzés történt Brazíliában, több kicsi meghalt

A brazil média szerint a férfi átmászott egy kerítésen, így jutott be a Cantinho do Bom Pastor óvoda területére. A támadás Brazíli déli régiójában történt, Blumenau városában, ahol a férfit le is tartóztatták - írja a Sky News.

Santa Catarina állam kormányzója, Jorginho Mello a Twitteren megerősítette a halálos támadást.

A tűzoltóság hozzátette, hogy a férfi baltával támadt áldozataira, négy gyermek meghalt, három gyermeket kórházba szállítottak. A 366 ezer lakosú Blumenau város az évente megrendezett Oktoberfest fesztiváljáról híres.

A brazil média szerint a támadó egy 25 éves férfi, aki motorral érkezett a helyszínre. Egy gyermek értesüléseik szerint kritikus állapotban van.

