Százezer eurós bírság járhat Olaszországban az angol kifejezések használatáért

A jogszabállyal az olasz nyelvet szeretnék védeni és népszerűsíteni – írja a Euronews. A javaslatot Fabio Rampelli, az olasz alsóház képviselője terjesztette elő. A képviselő a Twitteren példát is hozott az által "anglomániának" nevezett jelenségre, amiért politikusokat is büntetnének, ha a törvényt elfogadják.

"Az alsóházban olaszul beszélünk és folytatjuk a harcot azért, hogy az angol helyett a mi nyelvünket használjuk. Nem értjük, miért hívjuk dispensernek a kézfertőtlenítő automatát" – fogalmazott.

Az angol "dispenser" szó helyett sokkal hosszabb olasz kifejezést használnák a tisztviselők:

"dispensatore di liquido igienizzante per le mani".

Az olasz nyelv más európai nyelvekhez hasonlóan sok angol kifejezéssel gazdagodott az elmúlt években részben azért, mert ezek a kifejezések a tradicionális olasz életviteltől idegen jelenségekre utalnak, vagy mert az angol sokkal tömörebb kifejezéseket alkalmaz a nehézkes olasz leírások helyett, ahogyan ezt a fenti példa is mutatja. Sok esetben van ugyan olasz megfelelője is egy szónak – mint ahogy az a briefing vagy a deadline esetében is igaz –, de az angol változat által nemzetközibbnek és hivatalosabbnak tűnik az, amit ki akarnak fejezni.

A legfrissebb adatok szerint a Treccani, a nagy tekintélyű olasz nyelvű enciklopédia jelenleg 9000 angol és 800 ezer olasz szót tartalmaz. 2000 óta 773 százalékkal nőtt azoknak az angol szavaknak a száma, amelyek beilleszkedtek az olasz nyelvbe.

Az angol szavak olasz nyelvbe való átvétele végtelen vita tárgya Olaszországban, ahol a vélemények megoszlanak a nemzeti nyelv integritásának védelme és annak elfogadása között, hogy az élő nyelvek képlékenyek és folyamatosan fejlődnek.

Ebben a vitában a javaslat erőteljes állásfoglalást jelent. Gyakorlatilag betiltaná az angol szavak hivatalos nyelvben történő használatát, de az egyetemi életből is száműzné azokat.

Az idegennyelv-órákat leszámítva tilos lesz idegen nyelven egyetemi órákat tartani, kivéve, ha azokat kifejezetten külföldieknek szervezik.

A törvénytervezet szerint az angol szavak használata "megalázza" az olasz nyelvet, és ez még rosszabb most, hogy az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak. A törvényjavaslatot még parlamenti vitára kell bocsátani.

Nyitókép: Pixabay