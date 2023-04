Félelmetes orosz drón pusztított Ukrajnában – videó

A Twitteren közzétett videó tanúsága szerint az orosz robotfegyver valószínűleg egy lőszert vételező ukrán önjáró tarackra csapott le. A támadásban nemcsak a lengyel gyártmányú AHS Krab mozgó tüzérségi eszköz, hanem a lőszerszállító jármű is odaveszett.

Az AHS Krab a rendkívül sikeres dél-koreai, K9 jelű önjáró tarack alvázára épített, brit AS-90M Braveheart fegyvertorony és a francia Nexter cég 155 milliméteres ágyútarackjának összeépítésével jött létre. Újabban a francia ágyútarack helyett a német Rheinmetall hasonló űrméretű fegyverét építik a Krabokba. A WB Electronics „Topaz” tűzvezető rendszer pedig lengyel tervezésű.

#Ukraine: A Ukrainian Krab 155mm self-propelled howitzer along with an ammo truck was destroyed by a Russian Lancet loitering munition. pic.twitter.com/9NdEcgCxKb — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 2, 2023