Sanna Marin Magyarországnak: köszönjük!

Sanna Marin finn kormányfő megköszönte Magyarországnak, hogy ratifikálta Finnország NATO-csatlakozását.

"Köszönjük a világos döntést" – írta Marin Twitter-oldalán röviddel az Országgyűlés hozzájárulását követően.

Unkari on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden. Kiitos selvin luvuin tehdystä päätöksestä! Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vahvistavat koko liittokunnan turvallisuutta. On kaikkien etu, että myös Ruotsi on Naton jäsen ennen Vilnan huippukokousta. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 27, 2023