New York készültségben: mi történik, ha valóban letartóztatják kedden Donald Trumpot?

A vádemelés esetén bekövetkező zavargásokra készül a metropolisz: a hétvégén Trump bizonyíték nélkül állította, hogy kedden letartóztatják, képviselői később azt mondták, hogy a médiára és kiszivárogtatásokra hivatkozott.

Egyelőre nincs jele annak, hogy jóslata valóra válna. Az esküdtszék fontos lépést tett előre azzal, hogy hétfőn meghallgatott egy Trumpnak kedvező vallomást tévő tanút, feltehetően azért, hogy a testületnek esélye legyen minden olyan vallomást figyelembe venni, amely felmentőnek tekinthető – írja a The Guardian.

Nem akarnak újabb Capitoliumot

Bármi is történik vagy nem történik, a New York-iak sem felejtették el a két évvel ezelőtti zavargásokat a washingtoni Capitolium előtt, ezért felkészülnek arra is, hogy esetleges erőszakos események kísérik azt, ha Donald Trumpot valóban őrizetbe veszik. A republikánus pártban ezalatt latolgatják azt, milyen következményeket gyakorol 2024-es jelöltállításukra az, ha nem Trumpnak kedvező döntést hoz az esküdtszék.

Robert Costello, a Trump számos kulcsfontosságú segítőjével szoros kapcsolatban álló ügyvéd vallomása utolsó lehetőségnek tűnt a volt elnök szövetségesei számára, hogy a vádesküdtszéket eltérítsék a vádemeléstől. Az ügyészek azután kérték fel a vallomástételre, hogy úgy nyilatkozott:

olyan információkkal rendelkezik, amelyek aláássák Michael Cohen, Trump egykori ügyvédje szavahihetőségét,

aki később ellene fordult, majd a manhattani kerületi ügyészségi nyomozás koronatanúja lett.

Így zördült össze a két ügyvéd

Costello Cohennek is nyújtott jogi szolgáltatásokat évekkel ezelőtt, miután Trump bizalmasaként belekeveredett a hallgatási pénzek kifizetésével kapcsolatos szövetségi nyomozásba. Az esküdtszéki meghallgatását követő sajtótájékoztatón Costello újságíróknak elmondta, hogy azért jelentkezett, mert nem gondolja, hogy Cohenben, aki korábban bűnösnek vallotta magát szövetségi bűncselekményekben és börtönbüntetését töltötte, meg lehet bízni.

"Ha Donald Trumpot ellen szilárd bizonyítékaik vannak, az rendben van.

De Michael Cohen messze van a megbízhatóságtól"

– mondta. Costello állításaira később Cohen úgy reagált, Costello soha nem volt az ügyvédje, és "hiányzik belőle a realitásérzék".

Costello vallomása azonban nem biztos, hogy bármit is befolyásol: Cohen két órán át rendelkezésre állt, hogy ha szükséges, cáfolhassa állításait, de erre nem volt szükség ügyvédje szerint.

Hallgatási pénzek miatt áll a bál

New Yorkban egyelőre nem utal semmi arra, hogy valóban zavargásokra kell számítani, de megelőzésképp fém barikádokat helyeztek ki bizonyos közterületekre.

A Trumppal kapcsolatos ügy középpontjában hallgatási pénzek kifizetése áll.

Cohen bűnösnek vallotta magát a Stormy Daniels pornószínésznőnek és Karen McDougal modellnek történt kifizetésekkel kapcsolatban, amelyeket állítása szerint Trump irányított. Trump, aki tagadta, hogy bármelyik nővel lefeküdt volna, hazugnak nevezte Cohent. Costello még azelőtt szakított Cohennel, hogy bűnösnek vallotta magát, miután világossá vált, hogy már nem Trump táborában van.

