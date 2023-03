Kitört Indonézia pusztító tűzhányója – videó

„A vulkán szombaton 12.12 órakor tört ki helyi idő szerint” – tudatta az intézet, hozzátéve, hogy a hegyből az elmúlt héten 19 alkalommal bugyogott fel láva és 553 vulkáni eredetű földrengést okozott.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy kerüljék el a Merapi 7 kilométeres körzetét, és ne menjenek a tűzhányónál eredő folyókhoz.

A Merapi Közép-Jáva tartomány és Yogyakarta határán fekszik, és Indonézia egyik legaktívabb tűzhányója. Az elmúlt hónapokban a szakemberek 3-as szintű riasztást adtak ki rá, ami azt jelenti, hogy számítottak olyan kitörésre, amely súlyosan érintheti a hegy környékén fekvő területeket.

??#Indonesia's Mount #Merapi erupted on Saturday



Lava flows reaching 1.5 km, volcano spewed smoke and ash that blanketed villages near crater pic.twitter.com/ciNyJQajyG — skadefron (@skadefron) March 11, 2023