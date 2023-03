Lángba borult egy hongkongi felhőkarcoló – videó, képek

Lángba borult egy épülőben levő felhőkarcoló Hongkongban – idézi a Telex a BBC hírét. A helyi sajtó szerint a tűz az épület külső oldalán felállított bambuszállványzatról indulva terjedhetett tovább, de hivatalos megerősítés nem érkezett erre vonatkozóan.

A tűzesetben két ember sérült meg, akiket kórházba szállítottak, és a Reuters szerint 170 embert evakuáltak a környéken. Hongkong, 2023. március 3. Miguel Candela/Anadolu Agency via Getty Images

A kigyulladt felhőkarcoló az Empire Group 42 emeletes projektje, ami a város Mariners Clubjának és egy szállodának épül. Szemtanúk szerint jónéhány emeletre átterjedt a tűz, mire elkezdték a lángok megfékezését.

?Just witnessed a catastrophic high-rise building fire at the Mariners' Club in Tism Sha Tsui, Hong Kong. After years of studying and researching building fires, it's surreal to see it happen in person. Praying that the fire is extinguished soon. ? pic.twitter.com/PPNvnPnORU — NAN Zhuojun (@ZhuojunNan) March 2, 2023