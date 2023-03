Helikopteres mentőakció a Fertő tónál - videók

Amint arról az Infostart is beszámolt, egy aratógép gyulladt ki a Fertő tó ausztriai oldalán, és ettől lángra kapott a part menti nádas. Hiába vetettek be több mint tíz egységet a helyi tűzoltók, a lángok gyorsan terjedtek, elsősorban a változó irányú, erős szél miatt – írja a Kronen Zeitung.

A nehezen megközelíthető területen dolgozó mentőcsapatok már szerdán helikopteres segítséget kértek, és akkor a rendőrség két, légi oltásra is alkalmas gépe oltotta is a lángokat, de elfojtani nem tudta, sőt a tűz vészesen megközelítette egy breitenbrunni kemping lakókocsijait is, ezért erősítést kellett hívni már Alsó-Ausztriából is. A lángtenger estére kis híján elérte a part menti főutat is, de ezt végül sikerült megakadályozni.

Kétszáz tűzoltó egész éjjel megfeszített munkával dolgozott, még drónokat is bevetettek, hogy jobban követni lehessen, merre terjed a tűz. Végül csütörtök reggel úgy döntöttek: további tűzoltóhelikopterekre van szükség az oltáshoz. A szövetségi hadsereg két helikoptert küldött a helyszínre, míg a légirendőrség hármat, és így együtt sikerrel vették fel a harcot a lángokkal – hivatalosan 10.58 órakor eloltották a nádastüzet.

Az első felmérések szerint 200 hektár nádas lett a tűz martaléka.

Nyitókép: krone.at