Hatalmas tűz tombol a Fertő tónál

Egy nádarató gép okozott tüzet még szerda délután a Fertő tó osztrák oldalán a nádas Sásony (Winden am See) közelében. Hiába vonult a helyszínre 14 település tűzoltósága, és az oltás tűzoltó helikopter is segítette, kora délutánra már hét futballpályányi terület égett.

Az oltási munkálatokat nehezítette, hogy a szél változó irányú volt, így nehezen tudták kordában tartani a tüzet, ami ráadásul nehezen megközelíthető helyen csapott fel.

A Kurier tudósítása szerint csütörtök reggelre súlyosbodott a helyzet, mert noha éjszaka Breitenbrunn közelében sikerült megállítani a tűz terjedését, reggel a feltámadó szélben újabb részen kapott lángra a nádas, és most észak felé terjed. Olyannyira kritikussá vált a helyzet, hogy a délelőtt folyamán már öt tűzoltóhelikoptert vetettek be, hármat a belügyminisztérium, kettőt pedig a honvédség küldött a helyszínre. Mivel a terület nehezen megközelíthető, ezért kértek légi támogatást kértek. A tűzoltóság reméli, hogy így a tüzet a lehető leggyorsabban meg lehet fékezni.

Der Assistenzeinsatz zweier Hubschrauber nach einem Schilfbrand am Neusiedlersee wurde am 10.24 Uhr beendet. #Bundesheer pic.twitter.com/TgII0IpNaP — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) March 2, 2023

A leégett területet drónokkal mérték fel – már 200 hektár körül volt.

A szárazföldön jelenleg 13 tűzoltóság dolgozik 26 járművel és körülbelül 120 fővel.

Nyitókép: Twitter