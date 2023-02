A karpathir.com számolt be arról a tévé interjúról, amelyben az orosz katonai szakértő a háború elején elkövetett katonai baklövéseket magyarázta. Julia Vityazeva azt állította, hogy a Kijevért vívott csatát valójában nem is nyerték meg az ukránok.

Közölte: "Minden kapacitásunk és erőforrásunk megvan ahhoz, hogy úgy csináljuk, ahogy az amerikaiak elfoglalták Fallúdzsát. De a legfelsőbb főparancsnokunk nem akarta" - közölte az orosz katonai szakértő.

Majd rögtön meg is magyarázta, miért nem akarták lerohanni Kijevet.

- mondta Julia Vityazeva.

Yulia Vityazeva claims on her show on Solovyov Live that Putin didn’t actual want to take Kyiv in three days



"If we had wanted to do it, we would have done it!" pic.twitter.com/iMkeJDgCoc — Francis Scarr (@francis_scarr) February 25, 2023