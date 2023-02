Németh Zsolt: Magyarország nem ül fel a provokációnak

Az orosz–ukrán háború némileg "megrángatta” a visegrádi együttműködést, de a jelek szerint ezek a "hullámok” eltűnőben vannak – mondta az InfoRádióban az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt követően, hogy Pozsonyban találkozott a V4-ek parlamentjeiben dolgozó hasonló testületek vezetőivel.

Németh Zsolt szerint a visegrádi országok továbbra is elkötelezettek az együttműködést illetően és a célokban is egyetértenek, a viták inkább az eszközökben vannak, a szankciókkal kapcsolatban vannak "hangsúlykülönbségek", valamint a diplomáciai fellépés, a fegyverszünet, illetőleg a béketárgyalások megkezdésének a módozataiban. "Ezek nem lényegtelen dolgok, de azt hiszem, ha célokban egyetértünk, akkor idővel az eszközökben is kialakíthatjuk az egyetértést" – tette hozzá.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke elmondta a véleményét a szlovák külügyminiszter mindennapi, nagy felzúdulást keltő nyilatkozatáról is, amelyben trágár szavakkal illette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

"Nincs mentség a szlovák külügyminiszter kijelentésére. Aggódom a szellemi és mentális állapotáért, sürgősen pszichiáterhez kellene fordulnia a külügyminiszter úrnak"

– mondta Német Zsolt, és kiemelte, hogy Magyarország berendelte Szlovákia nagykövetét, kifejezte tiltakozását, és azt is fontosnak tartja, hogy nemcsak a szlovák kormányfő, hanem a szlovák politikai élet széles spektruma is elhatárolódott a külügyminiszteri állásponttól.

A külügyi bizottság elnöke arra intett, hogy a józanságunkat meg kell őrizni, és abban bízik, hogy a szlovákiai választásokon nemcsak a magyar képviselet erősödik meg a pozsonyi parlamentben, hanem olyan új, erős, stabil szlovák kormány alakul, amely partnere lehet Magyarországnak és a V4-eknek az elkövetkezendő nagyon nehéz politikai helyzetben.

"Magyarország nem ül fel a provokációnak és Szlovákiát továbbra is baráti országnak, szövetségesnek tartja" – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke.

