Japán kapott 7273 új szigetet – itt van a megdöbbentő ok

A vulkanikus tevékenység és az extrém időjárási viszonyok által is uralt, több mint 370 ezer négyzetkilométeren elterülő Japán eddig is ismerte szigetei eltűnésének, illetve újabbak megjelenésének jelenségét – most azonban kiderült, hogy az eddigi adatok szigeteinek számáról elég messze állnak a valóságtól.

Médiaértesülések szerint geológusok hamarosan arról tesznek bejelentést, hogy a digitális feltérképezés technológiáját alkalmazva fényt derítettek a japán szigetvilág tagjainak valós számára, az pedig több mint duplája az eddig ismertnek – írja a The Guardian.

35 éve nem végzett ilyen felmérést az ország térinformációs hatósága:

a meglepő eredmény szerint Japánnak 14 125 szigete van.

Ettől azonban nem valószínű, hogy érdemben nőne az ország területe vagy felségvizeinek kiterjedése.

A friss felmérést azt követően végezték el, hogy a hatóságot kritikák érték. Ezek is azt fogalmazták meg, hogy túl alacsony számmal határozták meg az országhoz tartozó szigetek mennyiségét. A kormányzó Liberális Demokrata Párt egyik képviselője újraszámlálást sürgetett, 2021-ben úgy fogalmazott a parlamentben, hogy "a szigetek számának pontos ismerete nemzeti érdek".

A legutóbbi, 1987-ben a parti őrség által kiadott felmérés során papírtérképek segítségével számolták össze a szigeteket – amelyeket legalább 100 méteres kerületű szárazföldekként definiáltak –, és a korábban elfogadott 6852-es számot kapták.

A legfrissebb felmérésben a tisztviselők ugyanazt a méretkritériumot használták, de a szigeteket digitalizált térképek segítségével számolták meg, és az információkat korábbi légi felvételekkel és más adatokkal vetették össze, hogy kizárják a mesterségesen rekultivált területeket.

Japán 47 prefektúrája közül néhányban hatalmas mennyiségű sziget található. Az északi Hokkaidó prefektúra – a négy fő sziget egyike, Honsú, Sikoku és Kjúsú mellett – 1473-at számlál az új felmérés szerint, míg a délnyugati Nagaszaki 1479-et.

