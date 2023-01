Döbbenetes drónfelvétel Ukrajnából - videó

A közösségi médiában tették közzé azt a felvételt, amelyet az ukrán hadsereg egyik támadó drónja készített. A távolról irányított repülő szerkezet több, páncéltörő bombát dob egy oroszok által használt hajóra.

A légitámadás Herszon közelében történt. A várost novemberben foglalták vissza az oroszoktól, akik kilenc hónapig tartották megszállva. Ám hiába vonultak el a megszálló csapatok, mégsem lehet nyugodtan élni Herszonban, mert az oroszok folyamatosan ágyúzzák és bombázzák a regionális központot.

Ugyanakkor az oroszok már több alkalommal is megpróbáltak különleges egységeket átdobni a Dnyeper túlsó partján lévő városba, hogy ott szabotázsakciókat hajtsanak végre. Valószínűleg egy ilyen művelethez használták volna azt a hajót is, amelyet a videó tanúsága szerint az ukránok, egy drónnal elsüllyesztettek.

The sinking of a boat used by Russian military with a drone, near Kherson. As said, cumulative ammunition SH-2SM were used (46.6151540, 32.6405938)https://t.co/sTpGyj69TE pic.twitter.com/qbLMcEpOTP — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) January 29, 2023