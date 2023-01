Őrizetbe vette a szökött Wagner-vezért a norvég rendőrség

A zsoldos menedékért folyamodott Norvégiában azt követően, hogy állítása szerint már tavaly júliusban otthagyta a Wagner-csoportot. Sztorija azonban rejtélyes: a Wagner-csoport és az oroszok is keresték már, amikor állítása szerint átjutott a szigorúan őrzött orosz-norvég határon.

A férfi azt állítja, hogy az oroszok kutyákat is küldtek utána és lőttek is rá, ő mégis átjutott fehér köpenybe burkolózva, egy folyó jegén Norvégiába. Állítólag a gulagu.net segített neki elmenekülni.

A férfi norvég ügyvédje, Brynjulf Risnes szerint azután tartóztatta le a rendőrség a férfit, hogy

erős nézeteltérés alakult ki annak a biztonságos menedéknek a körülményei kapcsán, ahol eddig idejét töltötte.

"Önkéntes alapon tartózkodott itt, ha nem akar maradni, a rendőrségnek két lehetősége van - engedik távozni, vagy elfogják" - fogalmazott az ügyvéd.

Az oroszt egy ideiglenes fogvatartási központba szállították. A férfinak módjában állt rövid telefonbeszélgetést folytatni a The Guardian egy újságírójával, akinek elmondta, fél a kiadatástól.

KAPCSOLÓDÓ Újabb különös részletek a Norvégiába szökött orosz zsoldosról Sok elemében gyanús az a történet, amit a norvég hatóságoknak előadott Andrej Medvegyev a Wagner orosz zsoldoscsapat...

A norvég rendőrség is megerősítette, hogy elfogták a férfit, akinek jövőjével kapcsolatban már korábban is kérdések merültek fel, mivel háborús bűnösként is tekintettek rá.

"Elfogtuk és

mérlegeljük, hogy kérjünk-e bírósági határozatot az internálásról"

- mondta Line Isaksen a norvég rendőrségtől a Reutersnek, de további részleteket nem kívánt közölni.

Medvegyev állítása szerint menekülése előtt saját szemével látta, ahogyan a Wagner-csoport azon tagjait, akik nem engedelmeskednek a parancsoknak, megölik, időnként kettesével. Azt állította, készen áll mindent elmondani a Wager-csoportról és annak vezetőjéről, Jevgenyij Prigozsinról. Ő az első Wagner-csoporttag, akinek szökéséről a világ hírt kapott.

Az Egyesült Államok múlt pénteken közölte, hogy a Wagner, amely központi szerepet játszott Oroszország ukrajnai inváziójában, ezentúl jelentős nemzetközi bűnszervezetnek minősül.

Nyitókép: Forrás: Twitter/Jason Jay Smart