Ezért kell emberölés vádjával bíróság elé állnia Alec Baldwinnak

Baldwin fenntartja, hogy nem tudta: éles töltény van a fegyverben. A vádemelés kapcsán ügyvédje útján úgy nyilatkozott, szörnyű igazságtalanság áldozata – írja a CNN cikke.

A fegyvermester, Hannah Gutierrez Reed ügyvédje szerint kliensét ártatlannak fogják találni, mert nem követett el semmit.

Hutchinst 2021 októberében egy jelenet gyakorlása közben lőtte mellbe Alec Baldwin, az esetben Joel Souza rendező is megsérült. A színész azt állítja, nem húzta meg a ravaszt. Az operatőr halálát a mellkasi lövés okozta, melyet balesetként értékeltek. Brian J. Panish, a gyászoló család ügyvédje szerint az operatőr férje és családtagjai számára megnyugtató, hogy Új-Mexikóban, ahol az eset bekövetkezett, senki sem áll a törvény fölött.

A forgatáson hiányzott a biztonság

Mary Carmack-Altwies, Új-Mexikó első bírósági kerületi ügyésze a vádemelést követően a CNN-nek megindokolta azt, hogy miért döntött így. Mint elmondta, más megkérdezett színészek – köztük úgynevezett A-listások, azaz a legismertebbek is – úgy fogalmaztak, mindig ellenőrzik a kezükbe adott fegyvert, hogy van-e benne töltény.

"Mindenkinek, aki fegyvert fog a kezébe, kötelessége meggyőződni arról, hogy azt valakire irányítva meghúzza a ravaszt, akkor nem fog lövedéket kilőni és azzal megölni valakit.

Egy színész sem kap felmentést csak azért, mert ő színész.

Ez a legfontosabb, Új-Mexikóban a törvény előtt mindenki egyenlő" – mondta Carmack-Altwies.

Az ügyész szerint a forgatáson vegyesen tárolták a vak- és az éles töltényeket, a stáb tagjai pedig nem ellenőrizték azokat.

"Nem foglalkoztak a biztonsággal és annak szabályaival, éles töltények voltak a helyszínen. Ezeket senki sem ellenőrizte, végül pedig éles töltény került Alec Baldwin fegyverébe. Nem ellenőrizte azt, semmit nem tett annak érdekében, hogy meggyőződhessen arról: ő és a körülötte levők biztonságban vannak-e. Így szegezte a fegyvert Halyna Hutchinsra, majd meghúzta a ravaszt" – fogalmazott. Elmondása szerint a forgatáson senki sem végezte a dolgát a biztonság tekintetében.

A gondatlanság nem menti fel a színészt

Arra nem találtak bizonyítékot, hogy szándékosan került volna éles töltény a fegyverbe, ezért kezelik az ügyet balesetként. Attól azonban, hogy nem szándékos emberölésről van szó, még történhetett bűncselekmény az ügyész szerint.

"A gondatlanság nem azt jelenti, hogy valaki nem követett el valamit – arra utal, hogy ölni nem akart. Mégis ez történt, az ok pedig az oda nem figyelés volt. Nem voltak elővigyázatosak, nem ellenőrizték, amit kellett, és ez ide vezetett" – vélekedik Carmack-Altwies.

Az FBI első tesztjében a fegyver nem tudott felhúzott kakassal úgy elsülni, hogy ne húzta volna meg valaki a ravaszt.

A tesztek alatt azonban a fegyver meghibásodott, belső alkatrészei eltörtek, és így már elsült a ravasz meghúzása nélkül is. Az ügyész úgy fogalmazott, az FBI tesztlaborja a legjobb a világon, és ha ők azt állítják, hogy eredetileg nem sülhetett el a fegyver a ravasz meghúzása nélkül, akkor ennek így kell lennie.

Két minőségében is felelősségre vonják Alec Baldwint

A filmnek Baldwin nemcsak főszereplője, de producere is, így kétszeresen is felelős a történtekért az ügyész véleménye szerint. Producerként neki is feladata lett volna garantálni a biztonságot, amit nem tett meg: a halálos eset előtt is sült el fegyver véletlenül a forgatáson. A stáb egyes tagjai panaszkodtak is a biztonsági hiányosságokra.

Elie Honig, a CNN jogi szakértője szerint meglepő a döntés, hogy Alec Baldwint két minőségében is vádolják. (Két rendbeli gondatlanságból elkövetett emberölésről ír a CNN, elképzelhető, hogy azért, mert a rendező megsebesült, de lehet, hogy azért, mert a színészt két minőségében, a biztonságot garantálni hivatott producerként és a fegyvert elsütő színészként vádolják.) Az ügy kimenetele nagyban fog attól, hogy a szakértőként meghívott kellékesek hogyan vélekednek majd Baldwin szerepéről.

Valószínűleg megosztják majd az esküdtszék tagjait,

így a vádnak nem lesz könnyű dolga.

Carmack-Altwies elismerte, lehet, sosem tudjuk meg, hogy kerültek éles töltények a forgatásra. Az ügyész szerint egyértelmű üzenetet akarnak az üggyel küldeni a filmeseknek is – azt akarják, hogy továbbra is forgassanak az államban, de csak biztonságos körülmények közt.

Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane