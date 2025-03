Itt a nyári időszámítás - a nap hírei

1600 fölé emelkedett a mianmari földrengés halálos áldozatainak száma. A pénteki rengésnek 3400 sérültje van. Az amerikai földrengésfigyelő központ becslése szerint azonban az áldozatok száma, több ezerre tehető. Összeomlott a fővárosi nemzetközi repülőtér irányítótornya is. Ma már nemzetközi mentőcsapatok érkeztek Mianmarba. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a földrengés következményeinek jobb felmérése érdekében, aktiválja a Copernicus műholdas szolgáltatást. Az EU emellett 2,5 millió eurós kezdeti gyorssegélyt is nyújt. Az ENSZ 5 millió dollárt különített el a segítségnyújtásra. India, Új-Zéland és Malajzia is sürgősi segélyeket küldött a térségbe.

Visszautasította a dán külügyminiszter az amerikai alelnöknek a grönlandi, Dániát bíráló beszédének hangvételét. Korábban J.D. Vance grönlandi látogatásán, egy amerikai támaszponton tartott beszédében azt mondta, hogy Koppenhága alig tett valamit az elmúlt évtizedekben Grönland biztonságáért az orosz és kínai fenyegetésekkel szemben. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter videóüzenetben úgy vélte, hogy az alelnök nem közeli szövetségeshez méltóan kommunikált. A külügyminiszter ugyanakkor tárgyalásokat ajánlott fel egy erősebb amerikai katonai jelenlétről Grönlandon.

Isztambulban ismét több százezrek gyűltek össze hogy tiltakozzanak a főpolgármester letartóztatása és szabadon bocsátása miatt. A demonstráción felolvasták Ekrem Imamoglu börtönből küldött levelét, amiben azt üzente, hogy nem fognak fejet hajtani az önkényuralom előtt. Szerinte Recep Tayyip Erdogan török elnök a bebörtönzéssel azt bizonyítja, hogy retteg az ellenfeleitől, és inkább megfutamodik az elnökválasztás elől. A hatóságok azt közölték, hogy több mint 2000 embert őrizetbe vettek a tüntetésekkel összefüggésben, de a többségüket már szabadon engedték.

Felrobbant egy limuzin Moszkva belvárosában, az orosz titkosszolgálat közelében, ami Vlagyimir Putyin orosz elnök flottájához tartozhat - írja a Bild. Az X-en megjelent videókból az látszik, hogy a limuzin motorjában keletkezhetett tűzt, majd onnan terjedt tovább. Egyenlőre nincs információ arról, hogy bárki is megsérült-e a robbanásban és a merénylet elkövetője sem ismert.

Elfogtak egy fiatalt, aki volt gimnáziumában tervezett vérengzést - közölte a Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán. A 29 éves fenyegető csütörtökön a Terrorelhárítási Központnak küldött e-mailben számolt be arról, hogy volt gimnáziumában annyi ember kivégzését tervezi, amennyi csak lehetséges. A levélben azt is jelezte, hogy sok fegyverrel rendelkezik. A fiatal abban az esetben nem gyilkolt volna, ha volt iskolája egymilliárd, az állam pedig tízmilliárd forintot utal át neki, követelte két politikus leváltását is. A fiatalembert 3 és fél órával a levél postázása után elfogták a TEK munkatársai.

A Bérgarancia Alapból is részesülhetnek anyagi támogatásban a száj- és körömfájás betegséggel sújtott gazdálkodók - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta, hogy a vírus rendkívüli ragályozó képessége és gyors terjedése miatt súlyos gazdasági következményekkel jár, ezért a termelési kiesés megkönnyítése és az állattartó telepeken dolgozók munkahelyeinek megőrzése érdekében nyújt támogatást a kormány. A miniszter kitért arra is, hogy a már felszámolt kisbajcsi gazdaságban a kártalanítási eljárás, a kárbecslés folyamatban van.

Meghosszabbítja a Energiaügyi Minisztérium a vállalati e-autó támogatási programot - jelentette be a tárca parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Czepek Gábor elmondta, hogy a 30 milliárd forintos keretből eddig mintegy 28 milliárd forintra érkezett támogatási igény. A megmaradt 2 milliárd forint miatt döntöttek úgy, hogy az eredetileg március végi benyújtási határidőt, meghosszabbítják a keretösszeg kimerüléséig. Az államtitkár elmondta, hogy vállalatonként akár 16 autó is vásárolható támogatással.

A szülőknek is elérhető lesz az ingyenes nyelvtanulási modul a Krétában - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy több millió szülő a mesterséges intelligenciára épülő Idegennyelvi Fejlesztő Modulban angolul, németül, spanyolul vagy akár franciául is fejlesztheti nyelvtudását.

Vasárnap életbe lép a nyári időszámítás: hajnalban kell az órákat hajnali 2-kor 3 órára előre állítani. A BKK közölte, hogy az óraátállítás után 3 óra 1 perctől a BKK járatai már a nyári időszámítás szerint közlekednek. Hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek majd. Hajnalban a legtöbb járat közlekedése nem változik, de a 100E reptéri busznál módosulnak az indulási időpontok. A MÁV közölte, hogy Magyarország területén hat nemzetközi vonat közlekedését befolyásolja az átállás: a szombaton induló éjszakai nemzetközi vonatok mintegy 60 perces késéssel érkeznek meg.