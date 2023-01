Újabb nagyvárosban vezetik be a 30 km/órás sebességhatárt

Olaszország egyik legnagyobb városában jelentősen csökkenhet az általános sebességhatár, ha egy most beterjesztett javaslatot megszavaznak – írja a hvg.hu.

A La Repubblica azt írja, a forgalomlassítás nem lenne példa nélküli: Párizsban, Brüsszelben, Bilbaóban és Helsinkiben is 30 km/óra az általános sebességhatár. Olaszországon belül is elkezdődött a folyamat, hiszen Bolognában már most is 30 km/órával lehet autózni.

A városi tanács javaslata szerint

a korlátozás alól csak néhány jelentősebb útvonal maradna ki.

Párizsban és Brüsszelben a kiválasztott útvonalakon továbbra is 50 km/óra maradna a megengedett legnagyobb sebesség. Egy 50 km/óra sebességgel haladó autó és egy gyalogos ütközése szinte mindig halálos, ám a 30 km/óránál szinte soha – érvelt a városi tanács. Ráadásul az alacsonyabb sebesség kevésbé terheli a környezetet, csökkenti a szálló por arányát.

Az ellenzők szerint viszont a 30-as zónát nem lehetne betartani és kiterjeszteni a városra, és a forgalom lassítása még nagyobb környezetszennyezést okozna.

Nyitókép: Pixabay