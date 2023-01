Egymás után jelentik be a beutazási szigorításokat Európa-szerte

Korábban Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Dél-Korea és az Egyesült Államok is szigorított a beutazási követelményeken a Kínából érkező látogatók esetében.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter elmondta, hogy a Kínából érkezőktől a jövőben legalább egy negatív antigén gyorstesztet várnak, ha be akarnak lépni Németországba. Egyelőre nem tudni, hogy az új szabályozás mikor lép életbe.

Az uniós tagországok egészségügyi minisztereit tömörítő testület a koronavírus-járvány újabb hullámát megelőzni hivatott szabályok összehangolását javasolta szerdán, és arra bátorított, hogy a tagállamok rendeljék el a Kínából érkezők tesztelését. A szakminiszterek ajánlása szerint a tagállamoknak a Kínából érkező repülőgépek minden utasának orvosi, vagy FFP2/N95/KN95 jelzésű, orrot és szájat eltakaró maszk viselését kell javasolniuk. Az uniós tanács továbbá arra buzdította a tagállamokat, hogy a Kínából érkezőket csak 48 óránál nem régebbi negatív teszt birtokában engedjék be területükre.

Az uniós egészségügyi tanács azt is szorgalmazta, hogy az illetékes nemzeti hatóságok végezzenek szúrópróbaszerű tesztelést a Kínából érkező utasok körében, valamint rendszeresen ellenőrizzék a koronavírus koncentrációját a kínai járatokat fogadó repülőterek szennyvizében.

Lauterbach jelezte: a német óvintézkedések követik az európai ajánlást, így szúrópróbaszerű ellenőrzésekre és a szennyvíz monitorozására is lehet számítani. Utóbbit a nemzetközi járatok legfőbb csomópontjának számító frankfurti repülőtéren már be is vezették – közölte egy egészségügyi szóvivő.

Ausztria hasonló ellenőrzéseket jelentett be a Kínából érkező járatok esetében a jövő héttől.

Svédországban szombattól három hétig negatív teszt bemutatására kötelezik a Kínából érkezőket. A stockholmi hatóságok leszögezték: az óvintézkedések nem vonatkoznak a tizenkét év alattiakra és a svéd állampolgárokra.

KAPCSOLÓDÓ Kína bedühödött az utazóit érintő korlátozások miatt Peking „válaszlépésekkel” fenyegetőzött, mert feldühítették a kínai utazókra kivetett külföldi korlátozások....

A belga hatóságok már szerdán bejelentették, hogy a Kínából érkező utasok csak a repülőút megkezdése előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív eredményű koronavírus-teszttel szállhatnak fel a Belgiumba tartó járatokra. Emellett szombattól a szennyvizet is elemezni fogják az ázsiai országból induló járatokon.

Thaiföld is szigorított a beutazási feltételeken: a külföldi látogatóknak igazolniuk kell, hogy legalább két oltást kaptak a koronavírus ellen – jelentette be Anutin Csarnvirakul egészségügyi miniszter.

A Bangkok Post című helyi lap értesülései szerint azoknak az utasoknak, akik Thaiföldről valamelyik tesztkötelezettséget előíró országba utaznak tovább, igazolniuk kell, hogy rendelkeznek egészségbiztosítással arra az esetre, ha a Thaiföldön elvégzett tesztjük pozitív lenne.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain