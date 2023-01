Kína bedühödött az utazóit érintő korlátozások miatt

„Elfogadhatatlan” – ez volt a kínai kormány reakciója arra, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, néhány európai és ázsiai ország is negatív Covid-teszteredménnyel engedi csak be a Kínából érkező utazókat.

„Szerintünk az egyes országoknak a Kínát célzó belépési korlátozásai nélkülözik a tudományos alapot és egyes, túlzó lépések még inkább elfogadhatatlanok (…), politikai okokból manipulálni akarják a Covid-intézkedéseket, a kölcsönösség elve alapján pedig válaszintézkedéseket teszünk” – közölte Ning Mao külügyi szóvivő. Ez volt az eddigi legkeményebb reakció Kína részéről arra, hogy egyre több ország korlátozza állampolgárai szabad belépését a népköztársaságban elszabadult fertőzések miatt.

Fényképek és videók tanúsága szerint Kínában olyan mértékben megugrott a betegek száma, hogy a kórházak előtt, az utcán is elláttak már embereket. A halottaskocsik pedig sorban állnak a krematóriumoknál.

A héten Ausztrália és Kanada is meglépte, hogy csak negatív teszt eredmény birtokában engedi gépre szállni a Kínából induló utazókat. Ázsiai országok – Dél-Korea, India, Japán – is hasonló lépéseket vezettek be.

Malajziában viszont vitát váltott ki, hogy mit kéne tenni; a kormány végül úgy döntött, hogy a Kínából érkező gépek mosdóinak vizét, és nem az utasokat fogják tesztelni. Annak ellenére, hogy ezt sokan követelik, a Nyugaton többször bírált Anwar Ibrahim miniszterelnök nem volt hajlandó kifejezetten a kínai utazók elleni intézkedést bejelenteni, jelezve: az Egyesült Államokban is megugrottak a Covid-halálesetek.Tudósítók ugyanakkor arra is emlékeztettek, hogy a héten elismert 450, hétnapos átlagra kivetített amerikai halálozási adat sokkal alacsonyabb, mint a tavaly februári napi 2500-as.

Új-Zéland sem volt hajlandó korlátozni a kínai utazók belépését, de véletlenszerűen tesztel.

A pandémia nyomán Kína vezette be a világ legkeményebb beléptetési procedúráját és az ellenmondásos zéró-Covid-fellépésével drasztikusan korlátozta lakosai szabad mozgását. A rendelkezéseket végül a példátlan kormányellenes kínai tüntetések után hirtelen eltörölték.

Több ország most azzal vádolja Pekinget, hogy nem szolgáltat hiteles fertőzési adatokat. Viszont egyes szakértők szerint a tesztek nem hatásosak: olyan is lehet, hogy valaki csak az érkezés után napokkal produkál pozitív teszteredményt, azaz már behozta a vírust – emlékeztetnek.

Míg az Egyesült Államok és más országok közölték, hogy járványellenes, nem politikai lépésekről van szó, a kínai egészségügyi hatóság szóvivője azt állította: a pandémia kezdete óta, átlátható módon megosztják az adatokat.

