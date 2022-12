Mint korábban az Infostarton is megírtuk, hatalmas viharok tombolnak Észak-Amerikában, a havazások miatt legalább 60 ember meghalt az Egyesült Államokban. Az Ontario tartomány és New York állam határán fekvő Erie-tónál húsz fokkal hidegebb volt a megszokottnál.

A 24.hu azt írta, Fort Erie-ben a vihar miatt keletkező nyolc méter magas hullámok szinte azonnal ráfagytak a házakra, és napokig elzárták azokat a külvilágtól. Az ingatlanokat legalább 30 centiméteres jégpáncél borította. Az ott lakók attól tartottak, hogy tönkremegy az otthonuk.

Frozen homes in the waterfront community of Crystal Beach in Fort Erie, Ontario, Canada. #AFP

? @cburst pic.twitter.com/d0IpX2ozl8 — AFP Photo (@AFPphoto) December 29, 2022