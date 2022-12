Amerikai szupervihar - beindult a katasztrófa utáni vádaskodás

Az elmúlt napokban Észak-Amerikát sújtó extrém idő különösen a New York állam nyugati részén fekvő Buffalo városát sújtotta. Mivel a sarkvidéki szél- és hóvihar sok halottat hagyott maga után, hó temette maga alá a házakat és autókat, egyre több bírálat éri a várost a vihar kezelésével kapcsolatban.

Az Erie-tó nyugati partján, a kanadai határ közelében fekvő Buffalóban és környékén sok halottat autókban vagy hótorlaszokba fagyva találtak, míg néhányan hólapátolás közben kaptak szívrohamot és haltak meg.

Az eltűntek számát még nem lehet megállapítani, mivel a mentőalakulatok továbbra is keresik a túlélőket a kisebb hóhegyek között, amelyek miatt szerdán már hatodik napja nem lehetett közlekedni a városban.

Egyedül Erie megye több mint 30 halálos áldozatról számolt be. Mark Poloncarz, a Buffalót is magában foglaló megye vezetője a város vezetőit bírálta, amiért nem sikerült gyorsan megtisztítani az utcákat. Közben egyelőre meg nem határozott számú áldozatot még nem is azonosítottak.

Buffalo még mindig hosszú áramkimaradásoktól szenved és feltételezések szerint sokan az áram és fűtés megszakadása után haltak meg otthonukban.

A mentők most keresik azokat, akik esetleg kihűltek vagy egészségügyi gondjaik vannak.

Közben érvényben van a közlekedési tilalom – egészen addig, amíg a hatóságok el nem takarítják a havat az autópályákról és az utakról.

Ez a vihar volt az első alkalom, hogy a buffalói tűzoltóság a súlyos körülmények miatt nem tudott reagálni a segélyhívásokra. A katonai rendőrség házról házra járva végez ellenőrzéseket és élelmiszert szállít az otthonokban rekedt lakóknak.

Pusztító hatását, időtartamát és halálos áldozatainak számát tekintve a karácsonyi vihar felülmúlta az 1977-es hóvihart, amely közel 30 ember halálát okozta a körzetben.

A korábban idézett Mark Poloncarz megyei vezető szerint Byron Brown buffalói polgármester nem állt a helyzet magaslatán és nem koordinálta jól a város és az állam választát a katasztrófára. Előkerültek a máshonnan is ismerős vádak: miért reagáltak lassan az illetékesek? Poloncarz szavai szerint – a megye volt kénytelen magára vállalni Buffalo egyharmadának eltakarítását.

„Nem fog tetszeni a polgármesternek, de minden egyes vihar után ez a város nyílik meg az utolsók között és ennek nem kéne így lennie”

– mondta a megyei főnök.

Brown erre azzal válaszolt, hogy Buffalo „egy történelmi vihar” legsúlyosabban érintett körzete volt. A polgármester 17 éve vezeti a várost, de politikai ellenfelei most ismét szúrós szemekkel vizsgálják – jegyezték meg tudósítók. Emlékeztettek rá, hogy a korrupciós botrányok és a rossz gazdálkodásról szóló panaszok ellenére ötször választották meg az elszegényedett város élére – egy olyan körzetben, ahol a lakosok számára nem idegen az extrém hóhelyzet.

(A nyitóképen: Hóval betemetett autó a New York állambeli Buffalóban 2022. december 28-án. Az Egyesült Államokban a téli viharok következtében legkevesebb hatvan ember vesztette életét. Az elmúlt egy hétben a belföldi és nemzetközi légijáratok közül 21 400-at töröltek az ítéletidő miatt.)

Nyitókép: MTI/AP/Jeffrey T. Barnes