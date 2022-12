Boldog új évet kívánt Vlagyimir Putyin a magyaroknak

A Nexta tudósítsa szerint Vlagyimir Putyin az alábbi országok vezetőinek kívánt boldog új évet:

A NATO-tagállamok vezetői közül egyedül a török elnök és a magyar miniszterelnök kapott újévi jókívánságot.

?#Putin wished a Happy New Year to the leaders of Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, South Ossetia, Bolivia, Brazil, Hungary, Venezuela, Vietnam, India, China, Cuba, Nicaragua, Serbia, Syria and Turkey. pic.twitter.com/1X9Oz6mVYh — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2022