Időzített bomba volt a szétrobbant berlini óriási akvárium

Két évvel ezelőtt ellenőrizték azt az óriás akváriumot, amely a múlt pénteken a hajnali órákban robbant szét Berlin egyik legnagyobb szállodájában. A világ legnagyobb szabadon álló akváriumaként számon tartott henger alakú tartály felhasadt, és összetört, másodpercek alatt az összes víz kiömlött mind az 1500 tengeri hallal és más állattal együtt.

Az akrilüvegből készített ezer köbméteres tartály az első vizsgálati eredmények szerint anyagfáradás miatt semmisült meg. Bűncselekményre utaló jeleket nem tártak fel.

KAPCSOLÓDÓ Szétrobbant egy óriásakvárium, 1500 hal zúdult ki a berlini szállodában A német fővárosban lévő Radisson Blu szállodához több mint száz tűzoltót riasztottak, és minden vendégnek el...

Az egymillió literes, 16 méter magas akvárium a DomAquarée nevű épület fedett belső udvarán állt. Az udvar egyben az épületben működő Radisson Blu szálloda előcsarnoka.

"A katasztrófát előre meg lehetett jósolni"

– mondta a Bild című lapnak egy szakértő. Az akváriumot építő holland Schuran Seawater Equipment cég korábbi tulajdonosa, Hermann Schuran ma hasonló építési munkálatok szakértőjeként tevékenykedik, és szerinte pontosan nem lehet megmondani, hogy milyen hosszú egy akvárium élettartama. Vannak olyan számítások, hogy akár 25 év is lehet.

"A berlini Aquadom több mint húsz évvel ezelőtt kapott működési engedélyt.

Már a építéskor meg kellett volna mondani, hogy az akvárium nem örökéletű"

– jelentette ki.

Schuran szerint az üzemeltetőnek egy ilyen létesítményt legalább kétévente meg kell vizsgálni. ha ez nem történik meg, az súlyos gondatlanságnak számít.

A Bild beszámolója szerint a tulajdonost és az üzemeltetőt kötelezni kellett volna arra, hogy az akvárium, illetve az egyes alkotórészek állapotát rendszeresen ellenőrizze. Ez azonban elmaradt.

Az akváriumot 2020 nyarán 2,6 millió euróért felújították. A mostani katasztrófa több mint két évvel később következett be.

KAPCSOLÓDÓ Kiderült, miért robbant szét a világ legnagyobb akváriuma Berlinben Az első vizsgálatok hamar kiderítették, mi okozta az egy millió literes akvárium pusztulását.

A Der Spiegel arról számolt be, hogy a Radisson Blu – amelynek halljában a robbanás történt – továbbra is zárva tart. A szállodacsoport szóvivője szerint az épületben is súlyos károk keletkeztek, így a hotel minden bizonnyal hosszú ideig zárva tart majd.

A robbanás következtében ketten könnyebben megsebesültek, egy szállodai vendég, illetve egy alkalmazott.

Nyitókép: Fotó:Twitter