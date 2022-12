Több súlyos sérültje van egy ritka heves légörvénynek - videó

A honolului mentőszolgálat húsz embert vitt kórházba, akik közül tizenegynek súlyos az állapota. A légitársaság illetékese a sajtónak elmondta, hogy ilyen komoly balesetet okozó turbulenciára nem volt példa a közelmúltban.

A járat teljesen tele volt, 278 utas és tízfős legénység tartózkodott a fedélzeten. Három légiutas-kísérő is kórházba került.

voltak, akiknek felkavarodott a gyomra a repülőgép rázkódása miatt, és hánytak. A kiérkező mentők 36 embert láttak el.

Kaylee Reyes, az egyik utas a Hawaii News Now riporterének elmondta, hogy édesanyja éppen le akart ülni, mikor a légörvény elkapta a gépet, de már nem volt ideje bekötnie magát, felrepült és nekicsapódott a gép plafonjának.

?#UPDATE: The turbulence sent some passengers flying out of their seats and at least one hit the ceiling The plane was carrying 278 passengers and 10 crew members pic.twitter.com/0LgdjEyO8d — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 19, 2022