Robbanás volt a La Manche csatorna egyik szigetén - videó

A szombat reggeli robbanás után továbbra is keresnek számos helyi lakost. A sürgősségi szolgálatok a helyszínen dolgoznak, elkezdték a felszíni kutatást - olvasható a jersey-i rendőrség Twitterre írt közleményében.

A BBC és a Sky News egy halálesetről számolt be, a Reuters brit hírügynökség azonban egyelőre nem tudta a jelentéseket alátámasztani.

Jersey szigete a brit Korona tulajdona, saját pénzügyi és jogrendszerrel, valamivel több mint 100 ezren lakják.

A rendőrség korábban azt közölte, lakóingatlanokban történt balesethez hívták őket. Az út, amelyet megneveztek, a sziget fővárosa, St Helier kikötője közelében található.

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey's capital, St Helier, just before 4am.

