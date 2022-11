Andy Warhol BMW-jére is lecsaptak a mérges zöldek – videó

Klímaaktivisták több kiló lisztet szórtak az Andy Warhol amerikai művész által kifestett, Milánóban kiállított BMW versenyautóra, festékkel teli léggömböket dobáltak széjjel, majd a kiállítótér falához ragasztották magukat.

A milánói Fabbrica del Vapore kiállítótérben látható autót 1979-ben festette ki művészien Warhol. Az aktivisták akciója után alig lehetett látni valamit a BMW-ből, körülötte pedig óriási festékfoltok borították a padlót.

Climate activists flung flour over a BMW M1 car painted in 1979 by pop artist Andy Warhol that was on display at the Fabbrica del Vapore exhibition centre in Milan on November 18 pic.twitter.com/fXBa6STxPG — TRT World (@trtworld) November 18, 2022