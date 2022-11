Goyához ragasztották magukat klímaaktivisták a Pardoban

Két világhírű Goya-festmény keretéhez ragasztották a kezüket klímaaktivisták szombaton a madridi Prado múzeumban, a rendőrség őrizetbe vette őket.

Egy férfi és egy nő a Felöltözött Maja és a Meztelen Maja keretéhez ragasztotta a kezét, és a két műalkotás közötti falrészre felírta: +1,5 Celsius-fok.

Spanish climate activists have glued themselves to Goya's masterpiece “Las Majas" in Madrid's famous El Prado museum.pic.twitter.com/rhXHtc4hn3 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2022