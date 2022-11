Tombol Németországban a katari vihar

A korábbi kiváló, sokszoros válogatott labdarúgó 2002 óta áll a müncheni klub élén. Most viszont azért került az érdeklődés középpontjába, mert a ZDF közszolgálati televízió riportja szerint 2013-ban Katarban egy tekintélyes európai klubvezetőkből álló delegáció vezetőjeként nagy értékű Rolex karórákat fogadott el.

Az ajándékozó a világbajnokság szervezéséért felelős katari bizottság elnöke volt. A delegációt tejben-vajban fürösztötték, és Doha egyik legelegánsabb, ötcsillagos szállodájában, az St. Regis Hotelben szállásolták el őket.

Az órák a ZDF szerint a ráadást jelentették.

A riport szerint a találkozó kulcsfontosságú volt a katari szervezők számára, különös tekintettel arra, hogy nem sokkal a rendezés jogának elnyerése után az öböl menti ország nemzetközi bírálatok középpontjában állt. Elsősorban a különböző korrupciós vádak, a vendégmunkások kizsákmányolása, valamint a túl nagy hőség miatt vitatták sokan a katari rendezés jogosságát. Akkoriban még a nyári rendezés volt napirenden.

Természetesen a delegáció valamennyi tagja tudatában volt annak, hogy lobbiútról volt szó, és természetes az is, hogy senki nem tiltakozott a fényűző vendéglátás ellen – fogalmazott a ZDF.

A vendéglátók figyelmének középpontjában a delegáció vezetőjeként Rummenigge állt. A televízió birtokába került videofelvételek szerint a katari szervezőbizottság elnöke, Hassan Al-Thawadi megkülönböztetett szívélyességgel ajnározta őt. Hazatérésekor a német vámosok csomagjában bukkantak rá két Rolex órára, amelyet a katari hatóságok nem vámoltak.

A ZDF-nek sikerült kideríteni, hogy

az órák értéke 92 ezer euró fölött volt.

A televízió informátorai szerint az órákat a korábbi sztár vendéglátóitól ajándékként kapta. A német hatóságok Rummeniggét 250 ezer eurós büntetéssel sújtották, amit elfogadott, és az összeget be is fizette.

A hullámok azonban most egy katari nyilatkozat miatt is magasra csaptak. A ZDF helyszíni riportjában megszólaltatott, a világbajnokságért felelős katari nagykövet ugyanis a homoszexualitást az elme megbetegedésékeként jellemezte. Az angolul nyilatkozó Khalid Salman szó szerint a "damage in the mind" kifejezést említette, a melegeket pedig bűnösnek nevezte. Hangsúlyozta ugyan, hogy

mindenki beutazhat az országba a világbajnokságra, de – mint hozzátette – mindenkinek el kell fogadnia az ország törvényeit.

A tudósításból kitűnt, hogy a szervezőbizottság szóvivője ekkor közbelépett.

A nagykövet nyilatkozata kiverte a biztosítékot német kormánykörökben. Élesen bírálta és érthetetlennek nevezte a nagykövet kijelentéseit Marco Buschmann igazságügyi miniszter.

A homoszexualitás nem betegség. Aki a világot meghívja egy sportrendezvényre, annak ezt régóta tudnia kell – fogalmazott a miniszter. Nancy Faeser belügyminiszter – aki a közelmúltban Dohában járt – "szörnyűnek" nevezte a nagykövet kijelentéseit, míg a kormány illetékes, az LMBTQ-közösséggel foglalkozó megbízottja a világbajnokság bojkottjára szólított fel.

A homoszexuálisok és leszbikusok szövetsége sürgette a külügyminisztériumot, hogy adjon ki utazási figyelmeztetést a közösség tagjai számára.

Eközben – az érem másik oldalaként -– egy olyan tanulmány látott napvilágot, amely szerint a német bankok, illetve pénzintézetek rendkívül nagy haszonra tettek szert a világbajnoksággal kapcsolatos katari építési boom finanszírozásával.

Nyitókép: AlexGreen42/Getty Images