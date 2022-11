Egy gyűlölködő rendőr az egyik első ember Spanyolországban, aki álhírterjesztés miatt bűnhődik

A börtönbüntetés mellett 1620 eurós pénzbírságot - közel 650 ezer forintnak megfelelő összeget - is ki kell fizetnie a férfinak, akit az elsők közt büntetnek meg Spanyolországban dezinformáció terjesztése miatt.

Még 2019-ben tett közzé a Twitterre egy videón, amelyen egy férfi látható, aki addig ver egy nőt, míg az eszméletét nem veszti. Azt állította, a felvételen egy marokkói kiskorú látható, aki Katalóniában követett el nemi erőszakot egy nőn - írja a Euronews.

A videó 21 900 megtekintésig jutott, a valóságban Kínában készült. A rendőrrel kapcsolatosan azt is megállapították a hatóságok, hogy

már korábban is xenofób és rasszista szövegeket tett közzé az interneten, melyekkel a bevándorlókkal szembeni gyűlöletet gerjesztette.

A bíróság szerint egyértelműen úgy osztotta meg a sokkoló felvételt, hogy tudta, nincs köze a valósághoz.

"Mindezt azzal a céllal tette, hogy a más országokból érkező, kísérő nélküli kiskorúakat általánosan és igazságtalanul rágalmazza" - állapították meg.

Mivel a rendőr most először került szembe a törvénnyel és kevesebb, mint két évre ítélték, az is lehetséges, hogy végül nem kell börtönbe vonulnia. A spanyol polgárőrség szerint ők is fegyelmi eljárást indítottak a barcelonai tárgyalás után

A férfi Twitter-fiókja nem aktív, a bíróság pedig arra is kötelezte a vádlottat, hogy vegyen részt egy antidiszkriminációs tanfolyamon.

Nyitókép: A fotó a rendőrségi videóból való.