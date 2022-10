Óriási védvonalat építenek az oroszok - műhold képek

Legalább kétszáz kilóméter hosszúra tervezik a "Putyin-vonalnak", vagy a zsoldosok vezére után "Prigozsin-vonalnak" is nevezett védművet - írja a portfolio.hu. Az árokrendszerből azonban eddig csak mintegy két kilóméternyi készült el és a műhold képeken nem is látszik, hogy az oroszok sietnének befejezni a munkálatokat. Így a Hirszke térségében készülő védvonal egyelőre könnyen megkerülhető.

A Wagner-csoport védmű építkezéséről korábban már az Infosart is beszámolt:

Most azonban, a Maxar jóvoltálból már műholdképek is megjelentek az oroszok kelet-ukrajnai árokrendszeréről.

MAXAR published satellite imagery of Russian Wagner defensive line in Donbas.

The length of the line is now ~1,6km out of ~200km planed pic.twitter.com/3rClhl8E2b — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) October 21, 2022