Összevesztek az autópályán, aztán egymás gyerekeire lőttek

Letartóztatott az amerikai rendőrség két floridai férfit gyilkossági kísérlet vádjával, mert egymás gyerekeire lőttek - számol be a nem mindennapi esetről az RTL Híradója.

A két férfi Jacksonville közelében egy autópályán keveredett konfliktusba, egymásnak ordibáltak a lehúzott ablakon keresztül, egymás elé próbáltak vágni, illetve üldözték egymást.

Repült a vizes palack is, ezután kerültek elő a fegyverek, egyikük a másikuk autójára lőtt, és el is találta a benne ülő 5 éves kislányt, amire válaszul a meglőtt gyermek apukája visszalőtt - ő is egy gyermeket talált el.

Amikor észrevettek egy közeledő rendőrt, kiálltak, és az út szélén élőben folytatták, míg a rendőr meg nem kezdte az intézkedést. A gyerekek közül egyik sem szenvedett súlyos sérüléseket.

Nyitókép: SolidMaks/Getty Images