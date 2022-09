Evakuálás közben nyitottak tüzet az oroszok egy pszichiátriai kórház

Négy egészségügyi szakember vesztette életét, amikor az orosz erők tüzet nyitottak egy pszichiátriai kórházra az orosz határ mentén fekvő Harkiv megyei Szrtilecsa faluban, miközben a személyzet épp a betegeket evakuálta - hozta nyilvánosságra Oleh Szinyehubov megyei kormányzó.

"Sztrilecsa faluban az orvosok megpróbálták evakuálni a betegeket egy pszichiátriai intézményből. Az egészségügyi dolgozók még az ágyúzás alatt is, életüket kockáztatva megpróbálták megmenteni a betegeket. Harminc beteget sikerült kimenekíteniük a kórházból, amelyben több mint hatszáz beteget ápoltak. Az evakuálás alatt az oroszok heves ágyúzásba kezdtek" - fejtette ki a kormányzó. Hozzátette, hogy eddig négy egészségügyi alkalmazott haláláról tudnak, és két beteg szenvedett sérüléseket.

Szinyehubov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról is hírt adott, hogy ugyancsak Sztrilecsában az oroszok harckocsiból nyitottak tüzet egy személyautóra, a járműben két nő életét vesztette.

4 medical workers and 2 patients of a psychiatric hospital were killed by russians during the evacuation from the village of Strilecha, #Kharkiv region.#IzyumMassacre

pic.twitter.com/ZzlbbbARMl — Iryna Voichuk?? (@irmachep) September 18, 2022