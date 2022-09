Londoni emlékek II. Erzsébetről: hihetetlenül profi volt a munkájában

Pataki Eszter, a BBC World Service munkatársa, a londoni Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója több évtizedet töltött az Egyesült Királyságban. A királynőhöz fűződő emlékeit az InfoRádióban osztotta meg.

"Legelőször akkor találkoztam a királynővel, amikor a millenniumi ünnepségek voltak 2000-ben. Én is részt vehettem azon a fogadáson, ahol a királynő is megjelent."

Azután 2011-ben már személyesen is találkozhatott Pataki Eszter az uralkodóval. Az alkalom a magyar nagykövet megbízólevelének átadása volt. Csák János, aki jelenleg kulturális és innovációs miniszter, volt Magyarország új londoni nagykövete, "és amikor átadta megbízólevelét, vihetett magával néhány diplomatát, és én is ott lehettem – emlékezett vissza. – Mivel hosszú ideig éltem Nagy-Britanniában, diplomata is voltam, és a BBC-nél is dolgoztam, négyszer-ötször tudtam vele találkozni: Skóciában, a windsori kastélyban és a Buckingham-palota palotában is."

A brit királyi családban rendkívül szigorú a protokoll – mesélte Pataki Eszter. Bár az Egyesült Királyságban idővel ez egyre jobban lazult, azért királynő látogatásainál megmaradt a szigor: a követségek a találkozók előtt egy kétoldalas leírást kaptak arról, hogyan kell öltözni. "Természetesen hosszú szoknyában, kesztyűben kellett lenni, mert a királynő csak kesztyűben fog kezet, és egy részletes leírást is kaptunk, miként zajlik majd az esemény" – mondta Pataki Eszter, és azt is elmesélte, hogy az audiencia előtt még gyakorolta is a hosszú szoknyában való pukedlizést, amit négyszer kellett megismételnie.

Az audiencia is egy meghatározott forgatókönyv szerint zajlik, még azt is pontosan tudni lehet, mikor ér véget a beszélgetés.

"Az volt az igazán fantasztikus, hogy nem lehetett rajta érezni, hogy ezt ő munkának fogja fel.

Amikor megkérdezte tőlem, hogy mióta vagyok Londonban és tetszik-e, tényleg az volt az érzésem, őszinte az érdeklődése" – fogalmazott Pataki Eszter.

A beszélgetés két percig tartott, de az alapján is megállapítható volt a királynő felkészültsége, mert nagyon alaposan előkészítik az ilyen alkalmakat. "Egyszer például a Buckingham-palotában találkoztam vele egy téli fogadáson. A különböző nagykövetségek diplomatái sorban a királynő elé járultak, II Erzsébet mellett pedig állt egy segítő, aki mindig finoman a fülébe súgott pár mondatot az illető nagykövetről" – emlékezett vissza Pataki Eszter.

Magyarországgal kapcsolatban azonban teljesen képben volt a brit uralkodó, hiszen az ükanyja, Rhédey Klaudia magyar grófnő volt – mesélte.

"Mindenki elismerte, hogy ő hihetetlenül profin csinálja ezt, mert ez munka volt, a hazáját szolgálta."

A szigorú protokolláris kötelezettség ellenére volt humora, mindig volt egy kacsintása az emberek felé.

Számos olyan történet kering a királynőről, amikor Londonban autót vezetett, mert nagyon szerette a vezetést. Van egy olyan történet is, amikor a windsori kastély kertjében sétálva összetalálkozott amerikai turistákkal. A kastély kertje ugyanis nyilvános hely, bárki bemehet. A turisták nem ismerték fel II. Erzsébetet, aki egyszerű ruhában volt kendővel a fején. Az amerikaiak megszólították és megkérdezték tőle, tudja-e, ki lakik itt és találkozott-e már az brit uralkodóval. Mire II. Erzsébet azt mondta, hogy ő még nem. Aztán rámutatott a testőrre, és közölte: "De ez az úr itt mellettem már biztosan."

A trónörökösnek, Károlynak "kicsit talán más" a megítélése az Egyesült Királyságban. Az biztos, hogy a királynőt

a politikai térfél és a társadalmi osztályok minden spektrumában rendkívül nagy elismerés övezte.

A BBC-ben több előírás vonatkozik a királyi család és az uralkodó megszólalásaira és a róluk szóló hírekre. A királynő interjút soha nem adott, de karácsonykor mindig köszöntötte az országot, amit a BBC közvetített.

A királynő beszédeit nem szabad megvágni, vagy szerkeszteni. Ezek eleve felvételről mennek és a brit médiában bármiféle változtatás nélkül kell közreadni – mondta Pataki Eszter, a BBC Világszolgálatának egykori munkatársa, a londoni Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga