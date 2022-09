III. Károly nehéz feladata: megtalálni az utat az emberek szívéhez

Trónra lépésével azonnal rekordot állított be: a legidősebb korban trónra lépő uralkodó címe jut III. Károlynak. Koronázásának időpontját nem tűzték még ki, hivatalos nevéről adott csak ki nyilatkozatot a Clarence House.

Az új király a modern monarchia megtestesítője: nem otthon, hanem iskolában tanult, egyetemi diplomát szerzett és a média érdeklődésének kereszttüzében nőtt fel. Sokakat idegenített el ugyanakkor Dianától való zűrös válásával, és állást foglalt olyan ügyekben is, mint a környezetvédelem, annak dacára, hogy a királyi család a közügyekbe nem avatkozik bele – írja a Euronews.

"Most, élete őszén királlyá vált, és alaposan át kell gondolnia, milyen képet sugall magáról. Közel sem olyan népszerű, mint édesanyja" – mondta Ed Owens történész.

Egy erős apa árnyékában nőtt fel

Károlynak rá kell jönnie, hogyan állíthatja maga mellé az embereket. A feladat nem könnyű, egész életében az a kérdés lebegett feje fölött, vajon szeretni fogják-e alattvalói.

III. Károly király félénk kisfiúként nőtt fel egy lehengerlő személyiségű apa mellett: néha esetlen, visszafogott férfi lett, aki mégis biztos a saját véleményében. Édesanyjával ellentétben, aki nem volt hajlandó nyilvánosan megvitatni nézeteit,

Károly beszédeket tartott és cikkeket írt a szívéhez közel álló témákról, mint például az éghajlatváltozás, a zöld energia és az alternatív gyógyászat.

A király az Egyesült Királyság és 14 másik ország, köztük Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Pápua Új-Guinea államfője lesz, ugyanakkor tudatában van annak, hogy királyként már nem szólalhat fel és avatkozhat bele ilyen ügyekbe, mivel egészen más az a szerep, mint a walesi hercegé.

Az új király szeretné csökkenteni a királyi család dolgozó tagjainak számát, ezáltal a velük járó kiadásokat is és szeretne modernebb monarchiát vezetni, ugyanakkor a tradíciókat sem tudja egy az egyben lesöpörni az asztalról. A palotában élő, szívesen lovaspólózó egykori walesi hercegről gúnyos pletykák terjedtek – ezek szerint például külön inas nyomja a fogkeféjére a fogkrémet. A fiatal Károly sokak szerint burokban élt, távol a valóságtól.

Kamilla hozott neki népszerűséget

Mégsem emiatt lehet alacsony a népszerűségi indexe: az ok természetesen Diana. A házasság, majd annak felbomlása hatására kérdőjeleződött meg sok britben, vajon trónra való-e Károly, miközben két, jóképű fia népszerűbbé vált alattvalói körében.

Sally Bedell Smith szerint félreértés, hogy Károly fő frusztrációja az lenne, hogy mennyit kellett várnia a trónra: inkább az zavarja, hogy annyi mindent tett, de jobbára félreértették őt. Világok közt őrlődött mindig is.

Furcsamód Kamilla segített abban, hogy Károly mégis közelebb kerülhessen a britek szívéhez: 2005-ös házasságukat követően

társaságában boldogabbnak és megközelíthetőbbnek tűnik,

humora pedig saját jogon is megnyerte az emberek szívét. II. Erzsébet idén februárban arról nyilatkozott, támogatja, hogy királyi hitvesként szerepelhessen majd Károly oldalán, amikor az trónra lép.

III. Károly 1948-ban született a Buckingham palotában, gyermekéveit egy skót bentlakásos iskolában töltötte – ugyanott, ahol apja, Fülöp is tanult gyermekként, és ahol ugyanakkor bántalmazták őt társai. A Cambridge Egyetemen szerzett diplomát, majd hét éven át a hadseregben teljesített szolgálatot: a légierőnél és a haditengerészetben is megfordult. Kamillával való kapcsolata ekkor kezdődött, ám a románc nem teljesült be, a nő pedig férjhez ment egy másik tiszthez.

Az utóbbi években egyre többet vállalt

Károly 1977-ben Diana nővérével kezdett találkozgatni, de abból a románcból sem lett több, Dianát 1980-ban újra látta, egy év múlva pedig eljegyezte. 1981-ben össze is házasodtak, majd megszületett két gyermekük. A mesébe illő szerelem álarca azonban hamar lehullott: Károly elismerte hűtlenségét, válás következett, majd Diana halála. A szívek hercegnőjét egy ország gyászolta. Károly reputációja nagy sebeket szenvedett.

Fiai mégsem fordultak el tőle: jó apaként beszéltek róla, ő maga pedig egyre inkább támaszává vált a királynőnek. Egyre inkább a királynő helyébe lépett az utóbbi években, 2018-ban őt nevezték ki a királynő kijelölt utódjának a Brit Nemzetközösség élére, amely a Brit Birodalomhoz kötődő 54 nemzetet tömörítő szövetség.

Amikor Erzsébet állapota hanyatlani kezdett, néha az utolsó pillanatban ugrott be helyette.

A parlament 2022. május 10-i állami megnyitójának előestéjén a királynő megkérte Károlyt, hogy azon elnököljön, és ezzel az egyik legfontosabb alkotmányos feladatát bízta rá – ez is bizonyította, hogy az átmenet folyamatban van.

Károly készen áll királynak lenni, a feladat pedig megérkezett.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Henry Nicholls