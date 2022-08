Hátraléptethette a védelmi miniszterét Putyin

Kispadra küldhette Vlagyimir Putyin Szergej Sojgu védelmi minisztert – írja a független orosz média értesüléseire hivatkozva hétfői reggeli összefoglalójában a brit védelmi minisztérium. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Ukrajnában zajló hadműveletek vezetői nem a miniszternek, hanem közvetlenül Putyinnak jelentenek és tőle is kapják meg a parancsaikat.

A Hvg.hu cikke szerint a valódi háborús tapasztalatokkal rendelkező orosz tisztek és katonák vélhetően rendszeresen gúnyt űztek Szergej Sojgu alkalmatlanságából és tájékozatlanságából. Az orosz védelmi miniszternek ugyanis nincs számottevő katonai képzettsége, az építőiparban dolgozott a Szovjetunió idején, majd később, egy a semmiből jött tábornoki rang birtokában a katasztrófavédelem vezetője lett.

A magyar hírportál megjegyzi, ha a brit védelmi minisztérium értesülései helytállók, akkor a hadműveletek irányításába való közvetlen beavatkozással Vlagyimir Putyin óriási kockázatot vállal, hiszen innentől kezdve a csapatok által elért sikerek az ő győzelmei is lesznek, ám ha kudarcot vallanak, azért Putyint terheli majd a közvetlen felelősség.

