Terepjáró tévedt be a pláza második emeletére – videó

Augusztus 18-án délelőtt a Boston közelében található Braintree városka South Shore Plaza nevű bevásárlóközpontjában arra lettek figyelmesek a látogatók és az üzletekben dolgozók, legnagyobb döbbenetükre, hogy egy Lincoln MKX típusú autó tűnt fel a boltok előtt. A terepjáró több mint 50 métert gurult az emeleten, mire sikerült megállítani – írja a 24.hu, szemlézve a NBC Boston cikkélt.

A helyi híradásokban nem közölték, hogy az autót vezető idős nő miért gurult be a kocsival a bevásárlóközpontba, az viszont kiderült: hogy egy gyalogos hídon keresztül hajtott át a parkolóházból a plázába, ahová egy fotocellás ajtón jutott be. A Braintree-i Rendőrkapitányság közlése szerint erre úgy kerülhetett sor, hogy egy közelmúltban történt baleset miatt hiányzott az ajtó egyik biztonsági oszlopa.

Az esetben senki sem sérült meg, a sofőrt elővigyázatosságból kórházba szállították. Az autó rendőrök kíséretében hagyta el a második emeletet.

Police back a car out of the South Shore Plaza after a confused, elderly lady drives through a double-door entrance on the 2nd floor of one of the parking garages. @AishaMbTV @crystalhaynes @LatoyNBCBoston @NiaNBCBoston @AmakaUbakaTV @NiaAClark @SouthShorePlaza #Boston pic.twitter.com/SIT84EXlDa — Ghettova (@ghettova) August 18, 2022