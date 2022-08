A finnek mutatnak utat Európának – utazás papírok nélkül!

Az utazók előzetesen eljuttathatják okmányaik digitális változatát a határokra az újfajta technológia segítségével: a Helsingin Sanomat finn lap szerint az Európai Bizottság 2021 végén vetette fel, hogy a finnek pilot program keretében tesztelhetnék ezt a megoldást.

"Jelenleg finanszírozási pályázatot készítünk elő a bizottság számára. A pályázatot augusztus végéig kell benyújtani, ezt követően dől el, hogy a projekt megvalósul-e" – mondta a Euronewsnak Mikko Väisänen a finn határőrség képviseletében.

Az egész unióban ez jön majd

A bizottság több uniós tagállamot is arra biztatott, hogy tegye próbára a digitális okmányokat – a végső cél az, hogy az így gyűjtött tapasztalatok segítségével az Európai Unió teljes területén szükségtelenné váljon az, hogy papírokat tartsunk magunknál, mikor nyaralni indulunk.

A teljes körű finn kísérlet elindítása a fent említett pályázat és annak eredménye miatt egyelőre még kétséges, ezért lehetséges, hogy a digitális dokumentumok első bevetésére

a Finnországból Horvátországba légi úton érkezőknél

kerül sor. Egyes utazókat arra kérnek majd fel, hogy töltsék le az applikációt telefonjukra és küldjék el irataikat előzetesen. Az adatokat előzetesen ellenőrzik, az utazást követően pedig törlik majd. Erre a kísérletre leghamarabb 2023 tavaszán kerülhet sor.

Egyelőre még azt kérik minden, a kísérletbe bevont finntől, hogy legyen azért nála minden irata is, hosszú távon viszont az a cél, hogy ezeket csak a mobiljuk tárolja. Azonosításuk mindössze egy fotó alapján történik majd meg. Ettől a változtatástól azt remélik, hogy a határátkelések gyorsabbá válhatnak.

Ukrajna már bevezette

Van még olyan ország, amely már 2021-ben a kézzel fogható példányokéhoz hasonló rangon ismerte el a digitális útleveleket, ez pedig Ukrajna. A digitális átmenetért felelős minisztérium fejlesztette app, a Dila segítségével érhetik el az ukránok digitális okmányaikat, illetve

QR-kódot is generálhatnak az alkalmazásban, amely gyakorlatilag útlevélként működik.

Így igazolhatták személyazonosságukat például bankszámlanyitáskor már évek óta, de a múlt évtől utazási célra is használhatóvá váltak az iratok. Lengyelország és Dél-Korea is hasonlóan használja az útleveleket digitális formában, és a britek és az amerikaik is pilot programokat fognak indítani hamarosan.

Nyitókép: Pexels