Kamuvideó készült az észak-koreai rakétáról

Nagy valószínűséggel az észak-koreai rezsim egy meghamisított videót használt, amikor a Hwasong-17 nevű interkontinentális ballisztikus rakéta sikeres próbaindításáról közölt híreket, írja a hvg.hu.

A Gizmodo portál szerint az állítólagos rakétateszt idén márciusban zajlott. A tesztről a nemzetek vezetői is értesültek, és rögtön aggódni kezdtek. Felmerült ugyanis, hogy a rakéta esetleg nagyobb távolságokat képes megtenni, és több robbanófej befogadására alkalmas, mint a korábbi ilyen fegyverek.

Jeffrey Lewis fegyverszakértő, a Middlebury Institute of International Studies professzora most azonban azt állítja, a rakétáról kiadott imázsfilm hamis lehet. A filmben látható képeket szerinte korábbi felvételekből vágták ki és illesztették be egy újabb ilyen munkába.

Two images -- one released by North Korea, another taken on March 16 by @planet -- leave little doubt that the video North Korea released of a "successful" launch of a new ICBM on March 24 was, in fact, from the failed launch a week earlier. https://t.co/CqmBMhPg11 pic.twitter.com/9obMDeJIyT — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2022