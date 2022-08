Lángokban áll egy üzemanyagraktár Kubában - videók

"A tűzoltók továbbra is a heves lángok megfékezésén fáradoznak" - áll a közleményben, amely szerint időközben Mexikóból és Venezuelából szakemberek érkeztek a helyi tűzvédelmi hatóságok támogatására.

Péntek este egy villámcsapás következtében felrobbant egy üzemanyagtartály Matanzas városának kikötőjében. A lángok gyorsan átcsaptak a létesítmény más részeire is további tartályok robbanását előidézve. Legalább egy ember vesztette életét a tűzben, tizenhét embert eltűntként tartanak nyilván és további több mint százhúsz sérültet kórházba szállítottak.

Significant fire overnight at a storage tank at a supertanker port in Matanzas, Cuba #Cuba pic.twitter.com/sedT4bWs34 — CNW (@ConflictsW) August 6, 2022

?CUBA : #VIDEO TERRIBLE FIRE IN MATANZAS REMAINS UNCONTROLLABLE ALMOST 24 HOURS AFTER IT STARTED!



Former Cuban firefighters complaining of slow & insufficient response to fire.#BreakingNews #Matanzas #Fire #Incendio #Incendie #FuerzaMatanzas pic.twitter.com/hFNlDAHYI2