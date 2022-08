Hortay Olivér: az egész energiapiaci konfliktus kirobbanásának egyetlen vita volt a „ravasza”

Hortay Olivér elmondás szerint a szóban forgó turbina karbantartás utáni visszaszállítása egy komplex művelet, hiszen a konkrét szállításon túl komoly dokumentációs feladatok is felmerülnek. Mindazonáltal a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy az oroszoknak vagy a németeknek van-e igazuk – jegyezte meg.

Németország azt mondja, semmilyen korlátja nem lenne annak, hogy a turbina visszakerülhessen az oroszokhoz, hogy aztán beszerelhessék és újra megnövelhessék az Északi Áramlat-1 kapacitását. Ezzel szemben Oroszország azt állítja, hogy a dokumentációban tapasztalható hiányok egyszerűen jogilag nem teszik lehetővé a visszaszállítást. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint

azt, hogy kinek van igaza, alighanem jogászok fogják eldönteni a következő hónapokban vagy években.

Csakhogy a következményeken ez mit sem változtat. Vagyis minden egyes nappal, amíg az Északi Áramlat-1 alacsony, 20 százalékos kapacitáson működik, tovább csökken annak az esélye, hogy Németország, illetve tágabb értelemben Nyugat-Európa kellő gáztartalékot legyen képes gyűjteni a fűtési időszak kezdetére. Ezáltal napról napra növekszik az ellátási kockázat az európai piacon – magyarázta Hortay Olivér.

Mindeközben Vlagyimir Putyin szóvivője jelezte, hogy Gerhard Schröder volt német kancellár a látogatásán felvetette, hogy az Északi Áramlat-2-n is lehetne – az Északi Áramlat-1 helyett – gázt szállítani. Ez az orosz elnök szerint műszakilag egyébként megoldható. A szakértő ezzel kapcsolatban azt mondta: amellett, hogy a vezetéken valódi gázszállításra még nem került sor, az egész energiapiaci konfliktus kirobbanásának az e vezeték körüli vita volt a „ravasza”. A gázvezeték műszakilag teljesen elkészült, feltöltötték gázzal, tehát azok a műszaki korátok, amelyek akadályozták volna a szereplőket a kereskedés beindításában, teljesen elhárultak. Ám több mint egy éve csúszik az engedélyeszeztetése, aminek – német tisztségviselők elmondása szerint is – politikai okai vannak.

Hortay Olivér ezért meglepőnek tartja, hogy most épp német részről merült föl az Északi Áramlat-2 beüzemelésének lehetősége. Azt nem vitatja, hogy a korábbi, mondjuk egy évvel ezelőtti korlátozás arra irányult az Északi Áramlat-1-en, hogy az oroszok nyomást gyakoroljanak a másik vezeték engedélyeztetésre, azt viszont nem gondolná, hogy most is erről lenne szó. Úgy látja, mintha Oroszország rövid távon letett volna arról, hogy az Északi Áramlat-2 a közeljövőben üzembe álljon.

Garanciát kérnek az oroszok A Gazprom szerdán közölte, hogy a vezetékhez szükséges hajtómű Oroszországba szállítása jelenleg lehetetlen Kanada, az EU és az Egyesült Királyság szankciói, valamint a Siemens szerződéses kötelezettségeinek megszegése miatt. A Kreml szóvivőjétől csütörtökön megkérdezték, vajon ez azt jelenti-e, hogy az orosz gázipari vállalat nem hajlandó átvenni a berendezést. Dmitrij Peszkov erre azt mondta: az orosz állami gázipari vállalat szeretné visszakapni az Északi Áramlat-1 megjavított turbináját, ám fontosnak tarja annak jogi megerősítését, hogy a berendezés nem áll szankciók alatt. Az uniós szóbeli biztosítékok ebben az esetben nem elegendőek. A szóvivő szerint eltérő lehet például az EU és az Egyesült Királyság álláspontja. Rámutatott, hogy a turbinát a német Siemens brit leányvállalata szervizeli, brit törvények szerint, brit joghatóság alatt. "Tehát természetesen ebben az esetben a Gazpromot és hazánkat sújtó szankciók miatt a Gazpromnak be kell biztosítania magát és a tulajdonát. Mert ez a turbina a Gazprom tulajdona" - mondta Peszkov. A Gazprom rámutatott, hogy a szerződő fél az Industrial Turbine Company (UK) Limited, amelyre a brit jogszabályi követelmények vonatkoznak, beleértve a szankciós korlátozásokat is.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach