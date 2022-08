Japánhoz tartozó területen csapódtak a tengerbe kínai rakéták

Kínai rakéták csapódtak a tengerbe a Japán különleges gazdasági övezetéhez tartozó területen - közölte csütörtökön a japán védelmi miniszter. Kisi Nobuo sajtótájékoztatóján elmondta: kilenc rakétáról lehet szó, amelyek közül öt Hateruma szigettől délre zuhant a tengerbe. A rakétákat a Tajvan körül éles lőszerekkel gyakorlatozó kínai hadsereg indította el.

Ez volt az első olyan eset, amelyben kínai rakéták megsértették a japán tengeri gazdasági övezet határát, mely mindössze 370 kilométerre van Tajvantól.

A miniszter nem akarta bővebben kommentálni a Tajvan körüli kínai hadgyakorlatot (a rakéták tervezett becsapódási helyszíneit lásd az alábbi twitteres térképen), de azt megjegyezte, hogy "országa állampolgárait és biztonságát veszélyeztető, súlyos incidens történt", ezért Japán diplomáciai tiltakozó jegyzéket juttatott el Kínához.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) August 2, 2022

Tajvan csütörtökön ismét mozgósította elfogóvadászait 22 olyan kínai repülőgép miatt, amely megsértette légvédelmi zónáját, miután az előző nap is hasonló incidens történt. A tajpeji védelmi minisztérium hozzátette, hogy a Kína délkeleti partvidéke mellett található Kinmen szigetek térségében jelzőrakétákkal riasztottak el négy kínai drónt.

A tajvani védelmi tárca tájékoztatása szerint Kína Tajvan környékén csütörtökön 11 Dongfeng típusú ballisztikus rakétát lőtt ki, de ezek magasan repültek a légkörben, és nem jelentettek veszélyt a szigetre. A pekingi vezetés legutóbb 1996-ban lőtt ki rakétákat a Tajvan körüli vizeken.

?? state media CCTV: multiple missile launches from unidentified locations targeting waters to the east of Taiwan by PLA Eastern Theater Command Rocket Force during military exercise in the afternoon of Aug 4 pic.twitter.com/ZPBczoo0wJ — Byron Wan (@Byron_Wan) August 4, 2022

Caj Jing-ven tajvani elnök válaszul a sziget térségében zajló jelentős kínai hadgyakorlatokra kijelentette, hogy

Tajpej nem fog konfliktust provokálni, de határozottan megvédi szuverenitását és nemzetbiztonságát.

"Tajvan sosem hátrált meg a kihívások elől" - hangoztatta Caj videóüzenetében. "Nyugodtak és észszerűek, nem pedig lobbanékonyak és provokatívak vagyunk, de mindemellett határozottak leszünk és nem hunyászkodunk meg" - húzta alá.

Az Index azt írta, hogy Tajvan aktiválta a védelmi rendszereit. Arról számoltak be, hogy összesen 11 olyan lövedékről tudnak, amely elhaladt Tajvan közelében.

PLA has launched multiple DF ballistic #missiles at our NE and SW waters since 13:56. #ROCArmedForces have monitored the situation with various means, while our defense systems have been activated. We condemn such irrational action that has jeopardized regional peace. pic.twitter.com/9JAFVBJIUO — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ?? (@MoNDefense) August 4, 2022

Néhol alig 20 kilométerre vannak csak a parttól Kína csütörtökön kezdte el azt a hadgyakorlatot amellyel Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnökének tajvani látogatására kívánt reagálni. A Tajvan körül megrendezett katonai műveletek hat különböző zónában, egyes részeken a sziget partjaitól mindössze 20 kilométeres távolságra folynak. A kínai hadsereg szóvivője korábban azt közölte, hogy a hadgyakorlat csütörtökön, helyi idő szerint délben kezdődött, és csak hagyományos rakéták felhasználásával folyik. Tajvanon fokozott készültséget rendeltek el a manőverek miatt.

Nyitókép: Twitter/CaliberEnglish