Nyerni a lottón? Ez igen! De kétszer is?

Hat évvel azután, hogy egymillió dollárt nyert, Kevin Miller ismét belehúzott: a massachusettsi férfi ezúttal azon a lottón ütötte meg a díjat, amely a nyertes egész életére évi 25 ezer dollárt biztosít – írta a CNN, amit a Telex szemlézett. Ez a jelenlegi árfolyamon 10 millió forint évente.

Mint olvasható, a díjra a matematikai esély 1 az 1,8 millióhoz – ez a magyar hatos lottóhoz képest sokkal jobb, az 1 a 10 millióhoz, nem is beszélve az ötös lottó 1 a 44 millióhoz esélyéről. Arra viszont már jóval kisebb a sansz, hogy valaki két lottójátékon is nyerjen, ráadásul úgy, hogy mindkét szelvényt ugyanabban a boltban vásárolja. Kevin Millernek azonban ez is összejött.

A Lucky for Life lottójátékot az Egyesült Államok 23 államában vezették be, Massachusettsben 2012 óta játsszák. A játékban 1-től 48-ig kell eltalálni a számokat és egy további számra 1 és 18 között kell tippelni. A két dolláros jeggyel öt kombinációt lehet megadni.

Valójában a férfi lehetett volna szerencsésebb is, a fődíj ugyanis – amelynek esélye egy a 30 millióhoz – naponta ezer dollárt biztosít a nyertesnek egész életére. Aki egyben venné fel a nyereményt az 5,75 millió dollárt kap, ami tehát nagyjából 15 évnyi nyereménnyel egyenlő.

Ugyanígy fel lehet venni az évi 25 ezer dolláros nyereményt egyszeri összegben, ekkor a nyertes 390 ezer dollárt kap. Miller is ezt az opciót választotta.

Nyitókép: natatravel/Getty Images