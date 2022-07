Orosz kézen a második legnagyobb erőmű, küszöbön az ukrán ellentámadás

A szovjet időkből származó, szén alapú erőmű elfoglalásáról szerdán számolt be Oroszország: az elmúlt három hétben ez volt az első nagyobb sikerük. Az ukrán elnök egyik tanácsadója is megerősítette, hogy az oroszoké lett Vuhlehirszk, emellett arról is beszámolt, hogy az orosz alakulatok masszív átcsoportosítása zajlik három déli régióban.

Olekszij Aresztovics tanácsadó szerint az orosz csapatok átcsoportosítása arra utal, hogy az ellenséges erők a támadásról a stratégiai védelemre térnek át: a csapatokat Melitopol, Zaporizzsja és Herszon térségébe küldték a The Guardian cikke szerint.

Már az újjáépítésről beszélnek Herszon kapcsán

Az ukrán fél Herszon visszafoglalása mellett tette le garasát: a háború első heteiben elesett város környékén Olekszij Danilov, Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkárának tweetje szerint a megszállók maximális csoportlétszámot tartanak fenn.

Aresztovics arról is beszélt, hogy Herszon visszafoglalása már megkezdődött az oda vezető Antonivszkij híd ostromával – az orosz utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú útvonalat lőttek az ukránok. Szerda esti tévébeszédében Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy

mindent megtesznek az oroszok infrastruktúrájának elvágására,

egyben ígéretet tett a herszoni híd és egyéb hidak újjáépítésére is.

Az oroszok korábban arról beszéltek, hogy pontonhidakat hoznak létre az átkelések megoldásának érdekében.

Elvágnák az utánpótlástól az oroszokat

Aresztovics arról is beszélt hogy megpróbálják izolálni egymástól az orosz erők különböző egységeit.

"Nem számít, hogy az ellenség mi mindent szerez meg a Dnyipro nyugati partján,

az ukrán fegyveres erők először lőszerraktárak, üzemanyag, kommunikációs és parancsnokság nélkül hagyják őket, majd eltakarítják azt, amit maguk után hagytak.

Három lehetőségük lesz: visszavonulni, megadni magukat, vagy megsemmisítjük őket" – mondta.

Mihajlo Podoljak magas rangú elnöki tanácsadó, hozzátette: az oroszok vagy elhagyják Herszont, vagy kiúsznak a Dnyiprón át, talán többször már nem is figyelmeztetik őket.

Antony Blinken fel akarja hívni Szergej Lavrovot

Az oroszok Mikolajivot támadják, az ukránok pedig szerdán arról számoltak be, hogy 66 ellenséges csapatot, három tankot és két fegyverlerakatot semmisítettek meg a megelőző 24 órában. Antony Blinken amerikai külügyminiszter eközben egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tervezett telefonbeszélgetéséről adott hírt. Állítása szerint

a beszélgetés témája nem a háború vége lesz,

mivel arról az orosz és az ukrán félnek kell egyeztetnie, viszont a búzaszállítás témája szerepel a megvitatandó témák közt.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint ugyanakkor formális megkeresés nem érkezett még az ország vezetéséhez ezzel a beszélgetéssel kapcsolatosan. Blinken és Lavrov legutóbb még a háború kitörését megelőzően, február 22-én beszélgettek.

Nyitókép: Micha Pawlitzki / Getty