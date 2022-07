Orbán Viktor a gázembargó ellen és az európai egység mellett szólalt fel

"Mi az önök várkapitányai vagyunk a szerb-magyar határon. Ha mi ott nem védjük meg a határainkat, akkor önökhöz százezerszám fognak érkezni migránsok és bevándorlók illegálisan. Ezt egyetlen módon tudják elkerülni, hogy ha Magyarország megvédi a saját déli határait. Szeretnénk, ha nekünk nem kellene ezt tenni és Szerbia meg tudná védeni a saját déli határait, mert akkor a konfliktus nem a szerb-magyar és nem az osztrák-magyar határon lenne" - fejtette ki Orbán Viktor Bécsben.

Karl Nehammer ebben a témában a Telex tudósítása szerint arról beszélt, hogy Magyarországot ugyan előbb éri el a déli menekülthullám, az viszont később továbbhalad. Elmondása szerint ilyen időben partnerségre és barátságra van szükség. A kancellár megjegyezte, Magyarország fontos geostratégiai partnere Ausztriának, most különösen, hogy ukrajnai határán át érkeznek a menekültek. Ausztria eddig 80 ezer ukrajnai menekültet fogadott be.

"Arra voltam kíváncsi, hogy az előttünk álló nagyon nehéz időszakban is számíthatok-e az osztrák barátainkra. Erre pozitív választ kaptunk" - fogalmazott a magyar miniszterelnök, megjegyezve, hogy ők is számíthatnak a Magyarországgal való együttműködésre.

Leszögezte: "én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlásellenes politikus az egész Európai Unióban, tehát én nem ravaszkodok, meg utalok, meg kerülgetem a forró kását, hanem nagyon világos, direkt álláspontom van és magamat ezért egy migráció és bevándorlásellenes politikusnak is definiálom. Azt szeretném, hogy Magyarország ne váljon bevándorlóországgá ezért nem szeretném, ha a migráció megerősödne Magyarországon".

Ennek az álláspontnak nem biológiai alapjai vannak, "ez nem faji kérdés a mi számunkra. Ez kulturális kérdés.

Egész egyszerűen a civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van" - fogalmazott. "Ebben a tekintetben különbözünk Ausztriától. Mi mindig meg fogjuk védeni határainkat" – jegyezte meg Orbán Viktor a tusványosi beszédében elhangzottakat ("kevert fajok" kifejezés) ért kritikákra is utalva.

Karl Nehammer ezzel kapcsolatban kifejtette: "őszinteségre van szükség azokban a kérdésekben is, amikben nem értünk egyet. Az egyik ilyen az atomenergia. A másik ilyen a magyar miniszterelnök legutóbbi beszéde. Le kell szögeznem, hogy a rasszizmus mindenféle formáját elutasítjuk, és ennek bármiféle relativizálását is” – mondta. Ebben a kérdésben Ausztriára azért is különösen nagy felelősség hárul, mert Ausztria is részese volt a nemzetiszocializmus bűneinek – hangsúlyozta.

A magyar miniszterelnök azt mondta még, hogy Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben és "ebben a mi kormányunk különösen is élen járt". Kijelentette, zéró tolerancia van Magyarországon, jogilag is üldözendők az ilyen cselekmények és a politikai közbeszédben sem lehetségesek. Ezért "kértem a kancellár urat, hogyha bármi érzékeny történelmi vagy intellektuális szellemi természetű kérdés kerül elő, és kétségek vannak, akkor mindig egy kulturális koncepció szerint értelmezze a Magyarországról jövő híreket". Uniós szankciók, európai egység és magyar álláspont Magyarország minden szankciós kérdésben dűlőre tudott jutni eddig az EU-val. De most egy falhoz értek, a gázembargóhoz. Ezért Budapest azt javasolja az uniónak, hogy "ne ütközzünk neki ennek a falnak", és ebben nincs egyedül - jelentette ki a miniszterelnök Bécsben. Az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy az energiamixet minden ország a saját nemzeti hatáskörében állapítja meg. Ha pedig ebbe "Brüsszelből beleszólnak", akkor az függetlenül az unio jó vagy rossz szándékától, "a magyar fülnek mindig negatív lesz". Ám Orbán Viktor szerint "nincs mit tennünk", mert az európai egység is fontos, bár sokszor előfordul, hogy Magyarország valamivel nem ért egyet. Ám az európai egységet hazánk olyan értéknek tekinti, hogy tudomásul veszi a számára kedvezőtlen döntéseket - mondta. Hozzáfűzte: itt is ez a helyzet.

A háború következményeiről Orbán Viktor azt mondta a tudósítás szerint, hogy ha energiahiány lesz, akkor recesszió lesz, visszaesés esetén pedig a politikai stabilitás is elvész.

Elmondta: a háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke. Márpedig ha nem lesz béke, "semmilyen problémát nem tudunk megoldani, nem lesz energiánk, és bele fog tolódni az egész Európai Unió egy háborús gazdasági helyzetbe" - vélte. Az atomenergia-ügyi álláspontok különbségéről Orbán Viktor az atomenergia ügyében nem látja annak az esélyét, hogy közös álláspontra jussanak, mert "nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrák barátainknak, ezért a magyar energiarendszerből nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát". Ez a vita fenn fog maradni, de igyekeznek együttműködni és egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni - tette hozzá.

