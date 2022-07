Hegedüs Zsuzsa levelet írt Orbán Viktornak, és visszavonja a lemondását

Orbán Viktor egyik legrégebbi megbízottja a tusványosi beszéd után levélben jelezte, lemond tisztségéről, mert fajgyűlölőnek találta az elhangzottak egy részét. A társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízott azonban most újabb levelet írt, amit az Index közölt.

Ebben Hegedüs Zsuzsa azt írja, hogy örömmel töltötte el, amikor olvasta a minisztrelnök bécsi nyilatkozatát és abban azt, hogy Orbán Viktor nyíltan elhatárolódott a "nem tudja, hogyan a szövegbe került inkriminált mondatoktól".

"Ennél nagyobb örömet semmi nem tudott volna okozni, mert, mint ezt Neked is leírtam tegnap és mindenütt el is mondtam, 20 év alatt egyetlen egyszer sem volt az a benyomásom, hogy bármilyen diszkrimináció, vagy etnikai előítélet megfordulhat a fejedben" - fogalmazott Hegedüs Zsuzsa.

Levelében leírta, hogy ezt a véleményét is közli a nyilvánossággal (ez meg is történt) és a nezmetközi sajtóban is ismertetni fogja.

