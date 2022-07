Magunkat mérgezzük – már a tehén tejében is van mikroműanyag

Marha- és sertéshúsban most először mutatták ki a mikroműanyagok jelenlétét, akárcsak állattartásban tenyésztett tehenek és sertések vérében. A hollandiai Vrije Universiteit Amsterdam tudósai a vizsgált hús- és tejtermékek háromnegyedében, és minden vérmintában megtalálták a részecskéket.

A vizsgált összes takarmánymintában is ott voltak a mikroműanyag-darabkák: ez a szennyeződés potenciálisan fontos útvonalára utal. A takarmányt műanyagba csomagolták, ami egy másik lehetséges útvonal – írja The Guardian.

Emberek után vizsgálták az állatok érintettségét

Az egyetem kutatói voltak azok is, akik márciusban elsőként számoltak be mikroműanyag jelenlétéről az emberi vérben. Ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálták az állati termékeket is. A részecskék vérben való felfedezése azt mutatja, hogy azok a szervezetben vándorolhatnak és megtapadhatnak a szervekben.

A mikroműanyagoknak az egészségre gyakorolt hatása még nem ismert,

de a kutatókat aggasztja a jelenség, mivel a mikroműanyagok laboratóriumi körülmények közt károsítják az emberi sejteket, a légszennyező részecskékről pedig mér régóta már ismert, hogy évente több millió idő előtti halálesetet okoznak. Egyes vadon élő állatokról már azt is tudjuk, hogy károsítják őket a mikroműanyagok.

Megfulladunk a műanyagban

A nap mint nap termelődő műanyaghulladék mennyisége hatalmas, a mikroműanyagok az egész bolygót elborítják a Mount Everest csúcsától a legmélyebb óceánokig. Az apró részecskéket étellel és vízzel fogyasztjuk el, valamint belélegezzük.

A friss kutatás indítója az a kérdés volt, hogy vajon az állatok húsa, teje és vére is tartalmazza-e ezeket a részecskéket. A tudósok 12 tehén- és 12 sertésvérmintát vizsgáltak meg, és

mindegyikben találtak mikroműanyagokat,

köztük polietilént és polisztirolt. A 25 tejminta tartalmazott szupermarketek dobozaiból, a gazdaságokban lévő tejtartályokból és kézi fejésből származó tejet is. A minták közül tizennyolc – közte minden típusból legalább egy – tartalmazott mikroműanyagot.

A nyolc marhahúsminta közül hét, a nyolc sertéshúsminta közül öt volt mikroműanyaggal szennyezett.

Az állatok élelmezésében reformra van szükség

"Továbbra is ismeretlen, hogy ez jelent-e potenciális toxikológiai kockázatot" – áll a jelentésben. Haszonállatokat és húst más országokban még nem vizsgálták, de 2021-ben Svájcban vásárolt tejben és Franciaországban termelt tejben is találtak már mikroműanyagokat.

"Mivel a mikroműanyagok jelen vannak az állati takarmányban, nem meglepő, hogy a vizsgált hús- és tejtermékek egyértelmű többsége tartalmazott mikroműanyagokat.

Sürgősen meg kell szabadítanunk a világot az állati takarmányban lévő műanyagtól,

hogy megvédjük az állatállomány és az emberek egészségét" – mondta el Maria Westerbos a kutatást megrendelő Plastic Soup Alapítvány képviseletében.

Nyitókép: Pixabay