Először találtak mikroműanyagot emberi vérben

A mikroműanyagok az egészségre gyakorolt hatása jelenleg még felderítetlen, de laboratóriumi kísérletekben károsodást okoztak a sejtekben, az pedig már ismert, hogy a légszennyezéssel szervezetünkbe kerülő apró részecskék évente több millió ember halálához vezetnek.

A műanyagszennyezés mértéke hatalmas, az óceánok legmélyét és a hegycsúcsokat is érinti a jelenség. Az emberek élelmiszerekkel fogyasztják és a levegővel lélegzik be a mikroműanyagokat, amelyeket már csecsemők székletében is kimutattak, írja a The Guardian.

Az italos palackokból származhat a szennyeződések fele

Huszonkét anonim donor vérmintáját elemezték a kutatásban, tizenhétből ki tudták mutatni a mikroműanyagok jelenlétét. A minták fele PET-műanyagot tartalmazott, amelyet általában italos palackokban használnak, míg egyharmaduk polisztirolt, amelyet élelmiszerek és más termékek csomagolásakor használnak. A vérminták negyede tartalmazott polietilént, amelyből műanyag hordtáskák készülnek.

"Tanulmányunk az első bizonyíték arra, hogy polimerrészecskék vannak a vérünkben - ez áttörő eredmény. Ki kell terjesztenünk a kutatást, növelnünk kell a minták méretét, a vizsgált polimerek számát és a többi"

- mondta el Dick Vethaak, a hollandiai Vrije Universiteit Amsterdam ökotoxikológusa a kutatásról.

A csecsemők székletében is jelen van

Véleménye szerint indokolt a mikroműanyagokkal kapcsolatos aggodalom: korábbi munkák kimutatták, hogy a csecsemők székletében tízszer több mikroműanyag található, mint a felnőttekében, és hogy a cumisüvegből táplált csecsemők naponta több millió mikroműanyag-részecskét nyelnek le.

"Általánosságban is tudjuk, hogy a csecsemők és a kisgyermekek érzékenyebbek a vegyi anyagoknak és részecskéknek való kitettségre. Ez nagyon aggasztó" - mondta.

Az új kutatás a meglévő technikákat úgy alakította át, hogy már a 0,0007 milliméteres részecskéket is érzékelni és elemezni lehessen.

A vérminták egy része két vagy háromféle műanyagot is tartalmazott.

A csapat acél fecskendőtűket és üvegcsöveket használt a szennyeződés elkerülése érdekében, és üres minták segítségével tesztelte a mikroműanyagok háttérszintjét.

A magzatba is átmehet a műanyag

Vethaak elismerte, hogy a műanyag mennyisége és típusa jelentősen változott a vérminták között, de a különbségek a vérvétel előtti rövid távú expozíciót tükrözhetik, például ha valaki műanyag pohárból ivott vagy arcmaszkot viselt. A kérdés az, hogy az anyagokkal mi történik szervezetünkben - eljutnak-e egyes szervekbe és képesek-e betegséget kiváltani.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a mikroműanyagok megtapadhatnak a vörösvértestek külső membránján, és korlátozhatják az oxigénszállítási képességüket.

A részecskéket terhes nők méhlepényében is megtalálták, azok vemhes patkányoknál a tüdőn keresztül gyorsan átjutnak a magzatok szívébe, agyába és más szerveibe.

Nyitókép: Pixabay